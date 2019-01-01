متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - قطري يشتري أغلى قصر بإسطنبول .. تعرف على التفاصيل!

أفردت صحيفة "صاريير" التركية على صدر صفحاتها خبرًا قالت فيه إن "قصر أربيلجين"، الذي يعد أغلى قصرفي مدينة إسطنبول وأغلى عقار في تركيا، تم بيعه إلى رجل الأعمال القطري مانع عبد الهادي الهاجري بقيمة 100 مليون يورو أي ما يعادل مليار جنيه مصري.

وبحسب الصحيفة، تم بيع قصر أربيلجين، الواقع في منطقة "ينيكوي" في حي "صاريير" أحد أرقى أحياءإسطنبول المطلّة على البوسفور بقيمة 100 مليون يورو، ويقع القصر على شارع “كوي باش” حسبما هومسجل في السجل العقاري.

وذكرت الصحيفة أن رجل الأعمال القطري يملك قصرين إلى جانب قصر أربيلجين، الذي سجلضمن ممتلكات شركة “داردانيلز” العقارية التي أسسها عبد الهاجري العام الماضي في إسطنبول ، ويتكون القصر الذي تم شراؤه من 4 أجزاء.

وبهذا يكون حطم الرقم القياسي في أغلى منزل تم بيعه في العالم.