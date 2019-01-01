بالصور .. غرفة نوم مى عز الدين "الملكية"

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - شاركت الفنانة مي عز الدين جمهورها بصور غرفة نومها الجديدة التي تميزت بالكلاسيكية والالوان الجذابة التي جاءت بين الذهبي والفضي والأزرق التي أضافت عليها لمسة ملكية.
وفيما نشرت مي صورا عديدة لغرفتها بعد التجديد، إلا أنها أوضحت أن هذا ليس شكلها النهائي لعدم الانتهاء من تجديدها كليا.
وكتبت مي عز الدين لجمهورها عبر حسابها على Instagram: "كنت واعداكم إني أنزلكم صور غرفتي بعد ما تتجدد، هي لسه مخلصتش بس علشان أوفي بوعدي قلت انزلكم صور مبدئية ولما أخلصها خالص هبقي أنزلكم صورة لشكلها النهائي".
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