شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل الصور للعام الجديد 2019.. شاهد احتفالات نجوم العالم بالسنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم بالعام الجديد 2019، الذى انطلقت دقائقه الأولى فى عدة بلدان آسيوية وأوروبية، قبل قليل، مودعين العام 2018 بكل أحداثه السعيدة والحزينة، متمنين أيامًا أفضل فى العام المقبل، وفى هذا الإطار شارك نجوم الفن والرياضة والإعلام فى الوطن العربى والعالم، جمهورهم تلك الاحتفالات، بنشر صور وفيديوهات للتهنئة باحتفالات رأس السنة وتوديع العام 2018، وتمنى لحظات أفضل فى العام الجديد.

ومن بين المحتفلين، نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، التى نشرت صورة تجمعها مع باريس هيلتون المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية، "كل سنة وأنتو طيبين من باريس هيلتون ومنى"، كما شاركت النجمة الهندية بريانكا شوبرا، الجمهور صورة احتفالها بالعام الجديد مع زوجها نيك جوناس، فى سويسرا، كما احتفل الممثل الأمريكى جيمي فالون، بعيد الميلاد، مع أسرته بالتزحلق على الجليد، ومن عالم الرياضة العالمية، كان للنجم الكراوتى لوكا مودريتش، لاعب نادى ريال مدريد الإسبانى، احتفاله الخاص بالسنة الجديدة، حيث التقط الصور مع جوائزه الرياضية الكثيرة، والتى كان من بينها الكرة الذهبية التى حصل عليها كأفضل لاعب لعام 2018، كما التقط صور أخرى مع زوجته وأبنائه.

أجمل الصور للعام الجديد 2019، من مصر والعالم العربى، كانت لنجوم الغناء والتمثيل اللذين حرصوا على مشاركة جمهورهم الاحتفال بالعام الجديد، فنشرت المطربة أمال ماهر، مقطع صوتى لتهنئة متابعيها بالسنة الجديدة، كما نشر الموزع الموسيقى حسن الشافعى، صورته وتهنئة للجمهور متمنيًا أن يحقق كل شخص هدفه فى العام الجديد، كذلك شارك الفنان السورى تيم حسن، وزوجته الإعلامية وفاء الكيلانى، صور ومقطع فيديو مع الجمهور خلال احتفالهم سويًا بالسنة الجديدة 2019.

ومن بين المطربين اللذين حرصوا على تهنئة الجمهور باحتفالات ليلة رأس السنة 2019، المطرب رامى صبرى، والفنانة دينا الشربينى، التى هنأت الجمهور بالعام الجديد، فى تعليق على صورة جديدة لها مرتدية فستان أبيض، كما نشرت الراقصة جوهرة، صورة جديدة مرتدية بدلة رقصة طويلة باللون الأبيض، ومسكت فى يدها بلورة متلألئة، فيما أحيت الفنانة إليسا حفلا غنائيا فى دبى، بمناسبة رأس السنة.



