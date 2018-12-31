محمد فؤاد يتناسى أحزانه ويحتفل بليلة رأس السنة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعيش الفنان المصري محمد فؤاد، حالة حزن شديدة بعد رحيل شقيقه الأكبر حسن فؤاد، يوم السبت 29 ديسمبر بعد صراع مع المرض.

محمد فؤاد، رغم حالة الحزن التي يعيشها قرر عدم إلغاء حفلاته الـ 3 المقررإقامتها اليوم الاثنين 31 ديسمبر احتفالًا برأس السنة، وذلك حتى لا تتعرض الفنادق الثلاثة التي سيغنى فيها للخسائر والدخول في مشادات مع الجمهور الذي تقدم لحجز هذه الحفلات منذ فترة، على أن يتواجد نجم الأغنية في موعده مع حفلاته الثلاثة.

الفنان المصري تلقى العزاء أمس الأحد، 30 ديسمبر، بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة، منهم حميد الشاعري، وليد سعد، امير طعيمة، مدين، محمد لطفي، مدحت العدل، عماد متعب، عادل مبارز، والفنان حمادة هلال.

وحضر أيضا العزاء نصر محروس، هاني رمزي، حجاج عبدالعظيم، وريكو، والإعلامي تامر أمين، وحكيم، وأحمد حسن، والإعلامي طارق علام، وعدد كبير من الموسيقيين.

من ناحية أخرى يواصل محمد فؤاد، تحضيراته للألبوم الجديد والذي يستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة.