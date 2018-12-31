عقيل الرئيسي يستعرضُ تجهيزات حفل زفافه الثاني على فرح الهادي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استعرضَ الفنانُ الكويتي عقيل الرئيسي التجهيزات الأخيرة لحفل زفافه الثاني على زوجته الفنانة الكويتية فرح الهادي والذي من المقرّر إقامته مساء اليوم الإثنين.

ونشر عقيل مقطع فيديو لمنزلهما الجديد أثناء قيام العاملين بتجهيزه، عبر حسابه على تطبيق سناب شات، معلقًا: "راح الكتير ما بقى إلا القليل.. إن شاء الله بعد العرس بنوريكم مملكتنا 2019".

وأكّد الفنان الكويتي أنه تم الانتهاء من 90% من التشطبيات وديكورات منزلهما الجديد، معلقًا: "أخيرًا خلصنا من تجهيزات بيت باربي".

وأضاف: "أنا كنت شايل هم أغراض فرح أكتر مني.. لأن أغراضي مو نفس فرح.. الحمد لله في يومين خلصنا كل شيء.. إن شاء الله بعد العرس بتشوفون".

واستطرد: "يعطيكم العافية إحنا واخدين الصالة حق يومين.. لأن في وايد أمور راح تصير فلازم يومين.. فاحنا محتاحين دعواتكم أن كل شيء يكون حلو".

وسبق أن أعلنت الفنانة الكويتية فرح الهادي اتفاقها مع زوجها الفنان الكويتي عقيل الرئيسي على إقامة حفل زواج ثانٍ بالتزامن مع عيد زواجهما الأول الذي سيوافق اليوم 31 ديسمبر.

وقالت عبر مقطع فيديو لها على تطبيق "سناب شات": "قررنا نسوي عرس تاني.. لا تتخيلون اديش أنا وعقيل حاولنا نخش عنكم الموضوع إلى أن يتم.. إن شاءالله بإذن الله هنسوي عرس تاني في يوم 31 ديسمبر اللي هو نفس يوم عيد زواجنا".

وتابعت: "والسبب أني أسوي عرس تاني هو أنه يكون هادا عرس أحلامي يعني الأشياء الي ماسويتها أسويها بهذا العرس".