شاهد: روان بن حسين تحتفل بعيد ميلادها الـ 22 في بيروت بأجواء صاخبة ورقصها أشعل الحفل

كتب امير فتحي في الاثنين 31 ديسمبر 2018 08:09 مساءً -

احتفلت الفاشينيستا روان بن حسين بعيد ميلادها الـ 22 في بيروت وسط أصدقائها، ليتداول رواد مواقع التواصل مقاطع عدة من الحفل الصاخب.

روان بن حسين أطلت في عدد من اللقطات وهي في حالة بهجة كبيرة، لترقص على العديد من الأغاني الخليجية، كان أبرزها حركاتها الراقصة العراقية التي قدمتها مع صديقاتها.

لم تكتف روان بن حسين بحفل عيد ميلاد عادي، فأصرت على أن تكون الأجواء صاخبة وهذا ما ظهر عندما نشرت مقاطع من وصلة رقص الراقصة إليسار في خاصية “ستوريز” على انستقرام، التي أحيت حفل ميلادها.

أما من حيث إطلالتها، اختارت روان بن حسين فستاناً من اللون الأخضر الداكن المطرز، مع رفع الجزء العلوي من شعرها لأعلى وترك الخصلات منسدلة.

ومن جهة أخرى، حرصت روان بن حسين قبل حفل عيد ميلادها أن تنشر معايدات أصدقائها على انستقرام، لتشكرهم على أمنيتهم لها.

جاء عيد ميلاد روان بن حسين بعد المقطع الذي نشرته على سناب شات، وهي تتحدث مع متابعينها مؤكدة لهم أن حياتها ليست مثالية كما يظنون، وأنها تتعرض للتنمر ومؤامرات من قبل البعض من أجل إفساد عقودها الإعلانية.