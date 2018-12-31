إيمان البحر درويش يصدر بياناً بشأن مسلسل "أهو ده اللي صار"

الفنان إيمان البحر درويش أميمة أحمد ماهر أصدر الفنان إيمان البحر درويش بياناً بشأن مسلسل " أهو ده اللي صار" جاء فيه: "حرصاً من ورثة الشيخ سيد درويش على العلاقة الطيبة بينهم وبين جميع القنوات التلفزيونية فإنهم يحذرون جميع القنوات التي قد تذيع مسلسل آهو ده اللي صار أو أي مسلسل آخر يتضمن أغاني خالد الذكر الشيخ سيد درويش". التي قد تذيع مسلسل آهو ده اللي صار أو أي مسلسل آخر يتضمن أغاني خالد الذكر الشيخ سيد درويش". وأضاف أنهم سيتخذون كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الورثة، وأن هذا واجب وحق يكفله القانون من خلال الحارس القضائي على تركة فنان الشعب خالد الذكر الشيخ سيد درويش. ويعد الفنان إيمان البحر درويش الحارس القضائي على تركة فنان الشعب الشيخ سيد درويش، هو وابن عمه الاستاذ محمد حسن سيد درويش.

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