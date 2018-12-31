في الليلة الأخيرة من 2018.. تعرف على أشهر أغاني رأس السنة

يشهد هذا المساء آخر أمسيات عام 2018، ليبدأ بعدها نهار جديد لعام مليء بالأحلام والأمنيات، حيث انتشرت مظاهر الإحتفال في مختلف الطرق والميادين بمختلف أشكالها، وتزينت الطرقات بالأضواء والزينة والأجراس وشجر الكريسماس الشهير ترحيباً بعام 2019، وتكتمل الأجواء الإحتفالية بأشهر الأغنيات العربية الإحتفالية

التي تضفي جواً من البهجة .

وبهذه المناسبة تستعرض لكم - بوابة الوفد- أهم الأغنيات التي صدرت بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية

المطربة القديرة "فيروز" في أغنيتها الشهيرة "ليلة عيد"، كلمات:الأخوين الرحباني، وهي النسخة العربية

من الأغنية الأجنبية "jingle bells".

وأضفى القيصر كاظم الساهر اللون الرومانسي في أغنيته الشهير "كل عام وانتي حبيبتي" من كلمات: نزار قباني، ألحان: كاظم الساهر.

الديو الشهير بين المطرب فضل شاكر والمطربة شيرين في أغنية "العام الجديد"، كلمات: عبد الله السيد الهاشمي ومطلع الشمس، ألحان: مروان خوري.

وأغنية "سهرة عيد" للمطربة القديرة ماجدة الرومي

أغنية "حبيبي يابابا نويل" للمطرب"مصطفى قمر"