أشهر قصص التحرش الجنسي في بوليود.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

في كل عام يتوجه آلاف الشباب والشابات إلى مدينة مومباي غربي الهند ، عاصمة السينما الهندية ، بحثًا عن حلم الشهرة في بوليوود الخاص بهم، وعلى أمل محاكاة النجوم البارزين مثل ديبيكا بادوكون أو عامر خان.

لكن بالنسبة للكثيرين ، تصبح التجربة كابوسًا، حيث يواجهون أقصى قدر من الاستغلال، تحدث مؤخراً العديد من الممثلات اللاتي قلن إنهن تعرضن للتحرش الجنسي من المخرجين ووكلاء مكاتب التمثيل.

وفي الوقت الحالي، تدخل صناعة السينما الهندية، في خضم جدل كبير حيث اتهمت المزيد من النساء نجوم السينما من المشاهير الكبار بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب.

وبدأت تكتسب حركة #MeToo في بوليوود زخما في الوقت الذي تتحدى فيه النساء في النهاية هيمنة الذكور في صناعة الترفيه الشعبية الأولى، ومع ما يقرب من عام بعد الحركة التي ضربت هوليوود، نجدها وصلت إلى أكبر صناعة أفلام في العالم، بوليوود ، وبدأت تنتشر عبر الهند.

في الأسابيع الأخيرة ، تم إبلاغ الشرطة عن إدعاء بسوء بممارسة سلوك جنسي غير مقبول منذ عقد من الزمان ضد نجم سينمائي شهير في صناعة السينما الهندية.

الآن تغمر تويتر مزاعم عن سلوك غير لائق من رجال بارزين في الهند، ويأتي هذا التدفق في الوقت الذي تصارع فيه البلاد (الهند) نزوح جماعي للنساء لسوق العمل لعدة أسباب: فقد خرجت 20 مليون امرأة من سوق العمل بين 2004 و 2005 و 2011-2012 ، وفقا لتقرير البنك الدولي.

الممثلة الهندية تانوشري دوتا ، التي زعمت الشهر الماضي أنها تعرضت للتحرش الجنسي في فيلم تم تصويره في عام 2008، قالت: “إن ثقافة الصمت والعار برمتها لم تكن موجودة في بوليوود فحسب ، بل في المجتمع الهندي ككل”. وأشارت أن نفس الحقائق التي تحدثت عنها خلال السنوات العشر الماضية، لم تتغير لكنها الأن بدأت تجد أذانا صاغية “.

زعمت دوتا أنها تعرضت للتحرش الجنسي من الممثل نانا باتيكار أثناء تصوير فيلم، حيث تم تجاهل شكاويها، وتحدثت الممثلة علنا ​​عن الحادث من قبل. لكن في أعقاب حركة #MeToo ، أدت مقابلتها إلى عاصفة من التأييد والنقد ، بالإضافة إلى اتهامات ضد ممثلين آخرين ، ومخرجين، وكوميديين ، وصحفيين.

وناحيته، نفى بيتكار هذه المزاعم ، وفقا لتقارير صحفية، قد ألغى مؤتمراً صحفياً حول هذه القضية وقال في بيان متلفز إنه تم إبلاغه بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام، وقد أرسل محاميه بلاغا إلى دوتا يطلب منها الاعتذار أو مواجهة المزيد من الإجراءات ، حسب ما أوردته رويترز .

وفي الوقت نفسه، المخرج فيكاس باهل الشريك في شركة فانتوم للأفلام. والتي أنتجت مؤخرا مسلسل “ألعاب مقدسة” الذي عرض على نيتفليكس، قد أعلن أن الشركة تم حلها ردا على الاتهامات الموجهة ضده بزعم أنه اعتدى جنسيا على أحد أفراد طاقمه في غرفتها الفندقية في عام 2015، فضلا عن اتهامات الممثلة كانجانا رانوت له.

وفي حين أن معظم أسماء بوليوود الكبيرة بقيت صامتة بشأن قضية المضايقة وسوء المعاملة ، فإن الممثلة راديكا أبتي واحدة من القلائل الذين اختاروا الكلام.

وقد شاركت مؤخراً في فيلم ، بادمان ، الذي يروي قصة سعي رجل واحد لإنتاج فوط صحية منخفضة التكلفة. على حد سواء على الشاشة وخارجها، تقول الممثلة “لقد بدأت الحديث عن ذلك علانية ... أفهم وأتعاطف مع الكثير من النساء في هذه الصناعة الذين يخشين التحدث عن هذه الأشياء”.

وتقول إن عدم وجود نظام في بوليوود يجعل من الأسهل لهذا النوع من الإساءات أن يستمر دون مراقبة، وأكدت الفنانة الجريئة أن الحصول على أدوار في الأفلام الهندية يعتمد بشكل كبير على الاتصالات الشخصية والسلوك الاجتماعي والمظهر - أكثر من ذلك في هوليوود ، حيث توجد عملية رسمية للالتحاق بمدارس التمثيل.

إحدى الممثلات الأخرىات هي كالكي كوشلين ، تحدثت في الماضي بصراحة عن كيفية الاعتداء عليها وهي طفلة.

وتقول إنها يمكن أن تتعاطف مع الممثلات والممثلين الشباب الذين يخشون مشاركة قصص الرعب الخاصة بهم في بوليوود Bollwood.

وقالت في مقابلة حديثة: “الناس لا يستمعون اليك اذا كنت لا شيء، لكن إذا كنت من المشاهير وكنت تتحدث تصبح العنوان الرئيسي.”

وقال رانفير سينج ، أحد ألمع الممثلين الذكور في بوليوود ، في مقابلة أجريت معه في عام 2015 ، إنه كان قد عانى من الاستغلال الجنسي في اختبارات الأريكة” .

واحد أيضا من الرجال القلائل في بوليوود الذين عبروا عن مخاوفهم من إساءة المعاملة والمضايقة، فرحان اختر، ممثل ومخرج ومغني ، هو ذكر آخر من المشاهير الذين تحدثوا.

أسس اختر منظمة MARD ، حملة الرجال ضد الاغتصاب والتمييز ، والتي ترفع الوعي حول العنف الجنسي في جميع أنحاء البلاد ، وتعمل في القرى الصغيرة والمناطق النائية أيضًا، وأكد إنه سيدعم النساء في بوليوود اللواتي يتحدثن عن الإساءات.