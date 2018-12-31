أشهر 10 أفلام اقتحمت عالم الدعارة والمخدرات في بوليود.. صور

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

تشتهر بوليوود بأفلامها التي تمتليء بالأغاني والرقصات والحكايات الرومانسية التي تُميل القلوب، فالكثير من المشاهدين يعشقون تلك المشاهد التي تدور حول رؤية البطل ومحبوبته وهما يركضان حول الأشجار ومغازلة بعضهما البعض.

ولكن هناك جانب آخر من صناعة الترفيه الهندية، حيث أُنتجت بعض من أفلام بوليوود المثيرة والمذهلة، نعرض قائمة بأفلام بوليوود التي عرضت ومصنفة تحت اشارة 18 +.

1. Hate Story 4

كتبه سامير ارورا وإخراج فيشال بانديا، وهو من افلام الكبار وقامت ببطولته النجمة اورفاشي روتيلا، والممثل كاران واهي، وهو الجزء الرابع الذي يحمل نفس العنوان.

2. Julie 2

هو الثاني على قائمة الأفلام المثيرة في بوليوود، كتبه وشارك في إنتاجه وإخراجه ديباك شيفداساني، وهو بطولة الممثلة راي لاكسمي الذي يصادف أيضا أول بطولة لها في بوليوود.

3. Disco Valley

أحد الأفلام المصنفة للكبار في قائمه 2018، فيلك “وادي الديسكو” من بطولة فيفان شاه، شازان بإدامي وتشانكي باندي.

4. Jism

أحد أفلام جوهرة بوليوود بيباشا باسو المثيرة التي قدمته مع النجم جون إبراهام، وفاز الفيلم بمجموعة من الجوائز لموسيقاها، فضلا عن الأداء التمثيلي.

5. Girlfriend

واحدا من أفلام بوليوود الساخنة والنادرة التي تطرقت إلى موضوع السحاق، يحكي قصة صديقه غيورة تحتقر عشيقها الذي أخذ منها صديقتها، وهو بطولة امريتا اروار وايشا كوبيكار.

6. jism 2

وكان آخر أفلام بوليوود للكبار الذي صدر في 2012، وكان فيلما مثيرا من إخراج بوجا بهات، من بطولة نجمة الأفلام الإباحية الهندو كندية ساني ليون، وقد امتليء ببعض المشاهد الجريئه حقا والمثيرة.

7. Hate Story

من إخراج فيفيك انيهوتري، ويحكي قصه الفتاة كافيا، التي أصبحت عاهرة وتبحث عن الانتقام من الرجل الذي خرب حياتها، وقامت ببطولته باولي دام

8. Murder

من أفلام بوليوود 18 +، بطولة ماليكا شيرويت وعمران هاشمي، الفيلم مزيج مثير من العاطفة والجنس والخداع والقتل، لم تخجل ماليكا من الظهور في بعض المشاهد الجريئة، والتي رفعتها بالفعل إلى الشهرة

9. Anubhav

من بطولة شيخار سومان وباديمي كولابوري، وربما كان هذا الفيلم واحدا من أكثر الأفلام المثيرة والجنسية الصريحة التي قدمت في تلك السنوات الأولى من صناعة السينما الهندية.

10. Aastha

aastha هو عمل فني تقوم قصته حول بحث المرأة عن هويتها، وهو من بطولة الجميلة ريخا، وأوم بوري، نافين نيسشال.