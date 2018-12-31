نادين نسيب نجيم.. أفضلُ ممثّلة لعام 2018 بحسب استفتاء فوشيا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصلتْ الممثّلة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، على لقب "أفضل ممثلة لعام 2018"، بحسب استفتاء فوشيا السنوي، الذي فتح باب التصويت أمام الجمهور، بتاريخ 1 ديسمبر 2018، واستمرّ حتى 30 ديسمبر 2018.

وشارك في الاستفتاء، أكثر من 105000 متابع، لتحصد نادين نجيم المركز الأوّل، بعد منافسة شرسة مع زميلاتها النّجمات، حيث حصلتْ على 47% من نسبة الأصوات.

وكان استفتاء فوشيا، لأفضل ممثّلة لعام 2018، قد ضمّ عددًا من نجمات الشّاشة العربيّات وهنّ: سيرين عبدالنور، أمل بوشوشة، إيمي سمير غانم، حنان مطاوع، دانة مارديني، دانييلا رحمة، دينا الشربيني، زينة، غادة عبدالرازق، ماغي بوغضن، مي عزالدين، نيللي كريم، هنا الزاهد.

ومن الجدير ذكره، أنّ نادين نجيم، قد حصدت لقب "أفضل ممثلة لعام 2017"، في استفتاء فوشيا العام الماضي.

من موقع فوشيا، نتمنّى للنجمة نادين نسيب نجيم، كلّ النجاح، والتفوّق، في مسيرتها الفنية، وألف مبروك!