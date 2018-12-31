نوال الزغبي.. "أفضلُ فنّانة لعام 2018" بحسب استفتاء فوشيا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصلتْ النجمة اللبنانية، نوال الزغبي، على لقب "أفضل فنانة لعام 2018"، بحسب استفتاء فوشيا السنويّ، الذي فتح باب التّصويت أمام الجمهور، بتاريخ 1 ديسمبر 2018، واستمرّ حتى 30 ديسمبر 2018.

وشارك في الاستفتاء، أكثر من 105000 متابع، لتحصد نوال الزغبي المركز الأوّل، بعد منافسة شرسة مع زميلاتها الفنّانات، حيث حصلتْ على 40% من نسبة الأصوات.

وكان استفتاء فوشيا، لأفضل فنّانة لعام 2018، قد ضمّ عددًا من النّجمات العربيّات هنّ: أحلام الشامسي، أصالة، إليسا، بلقيس فتحي، ديانا كرزون، سلمى رشيد، شيرين عبدالوهاب، كارمن سليمان، كارول سماحة، مايا دياب، ميريام فارس، نانسي عجرم، نجوى كرم، هيفاء وهبي

من موقع فوشيا، نتمنّى للفنانة نوال الزغبي، كلّ النّجاح والتفوّق، في مسيرتها الفنيّة، وألف مبروك!