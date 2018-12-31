كاظم الساهر.. أفضلُ فنان لعام 2018 بحسب استفتاء فوشيا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصل النجم العراقيّ، كاظم الساهر، على لقب "أفضل فنان لعام 2018"، بحسب استفتاء فوشيا السنويّ، الذي فتح باب التصويت أمام الجمهور، بتاريخ 1 ديسمبر 2018، واستمرّ حتى 30 ديسمبر 2018.
وشارك في الاستفتاء، أكثر من 105000 متابع، ليحصد كاظم الساهر، المركز الأوّل، بعد منافسة شرسة مع زملائه النجوم، حيث حصل على 38% من نسبة الأصوات.
وكان استفتاء فوشيا، لأفضل فنان لعام 2018، قد ضمّ عددا من النجوم العرب هم: وائل جسّار، محمد عسّاف، ناصيف زيتون، أدهم النابلسي، تامر حسني، جوزيف عطية، حسين الجسمي، راغب علامة، رامي عياش، زياد برجي، سعد رمضان، سعد لمجرد، صابر الرباعي، عاصي الحلاني، عبدالله رويشد، عمرو دياب، ماجد المهندس، محمد حماقي، محمود التركي، ملحم زين، وائل كفوري.
من موقع فوشيا، نتمنّى للقيصر كاظم الساهر، كلّ النجاح والتفوّق في مسيرته الغنائيّة، وألف مبروك!
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