خاص الفن-مفاجأة سمية الخشاب وأحمد سعد ليلة رأس السنةخاص بالفيديو- هل يحصد الوليد الحلاني لقب ديو...

ميرنا وليد - بيروت - سافرت الفنانة ​سمية الخشاب​ مع زوجها الممثل ​أحمد سعد​ إلى دبي حيث من المقرر أن يحيي سعد أربع حفلات في دبي والمفاجأة بحسب ما علم موقع الخليج 365 هي أن الخشاب ستشاركه الغناء في الحفلات وتقدم معه دويو غنائي.

وبعد الإنتهاء من الحفلات سيتواجد الثنائي في الإمارات حتى منتصف يناير/كانون الثاني حيث قررا الحصول على اجازة قبل الإتفاق على أى عمل جديد.

الجدير بالذكر أن أحمد سعد ينتظر عرض فيلمه الجديد "خطيب مراتي" في شهر فبراير/شباط المقبل وهو الفيلم الذي صوره مع بداية 2018 وشاركته البطولة الممثلة ريم البارودي.