تيم حسن.. "أفضلُ ممثل لعام 2018" بحسب استفتاء فوشيا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصل الفنان السوريّ، تيم حسن، على لقب "أفضل ممثل لعام 2018" بحسب استفتاء فوشيا السنويّ، الذي فتح باب التّصويت أمام الجمهور، بتاريخ 1 ديسمبر 2018، واستمر حتى 30 ديسمبر 2018.

وشارك في الاستفتاء، أكثر من 105000 متابع، ليحصد تيم حسن المركز الأوّل، بعد منافسة شرسة مع زملائه النجوم، حيث حصل على 46% من نسبة الأصوات.

وكان تصويت فوشيا، لأفضل ممثل لعام 2018، قد ضمّ عددًا من نجوم الشاشة العرب هم: عابد فهد، أحمد عز، أمير كرارة، إياد نصار، باسل خياط، حسن الرداد، خالد سليم، عبدالله بوشهري، علي ربيع، عمرو يوسف، قصي خولي، محمد رمضان، وياسر جلال.

ومن الجدير ذكره، أنّ الفنان تيم حسن، كان قد حصد لقب أفضل ممثل لعام 2017، في استفتاء فوشيا العام الماضي.

من موقع فوشيا، نتمنّى للنجم تيم حسن، كلّ النّجاح والتفوّق في مسيرته الفنية، وألف مبروك!