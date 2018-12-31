شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ليلة رأس السنة 2019.. نجوم الفن يروون ذكرياتهم فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من حالات عدم الرضا والسخط من العام الماضى والتى تشهدها السوشيال ميديا، إلا أن هناك نجومًا ودعوه بالتفاؤل والرضا والهدايا، وشهدت أيضا عودة الفنانة فيفى عبده إلى الرقص الشرقى حيث احيائها حفلتين فى رأس السنة 2019، كما شهد العام الماضى أيضا حضور قوى وعودة لسلطان الطرب جورج وسوف.

تامر حسنى

لعل من أبرز الفنانين الذين ودعوا العام الماضى وعلى رضا تام بما حققه، المطرب تامر حسنى، حيث توجه بالشكر إلى جمهوره و صناع ألبومه الأخير"عيش بشوقك" الذى تخطى خلال 4 شهور ربع مليار مشاهده على يوتيوب.

وقال المطرب تامر حسنى:"فى نهاية ٢٠١٨ الحمدلله .. أحب اشكر كل صناع البوم عيش بشوقك شكراً لمجهودكم الكبير.. أحب أشكر كل الجماهير المحترمه اللي سمعوا الألبوم ووصلوه فى ٤ شهور فقط أنه يحقق ربع مليار مشاهده على يوتيوب ليكون الألبوم الأعلى مشاهده علي اليوتيوب والأعلى مبيعا فى مصر و الوطن العربي".



تامر حسنى عبر انستجرام

فيفى عبده تعود بالرقص فى حفلات رأس السنة 2019

ستعود الفنانة الاستعراضية فيفى عبده إلى الرقص بقوة فى العام الجديد بعد غياب لفترة طويلة اكتفت خلالها بممارسته على السوشيال ميديا، حيث أعلنت أنها ستحيى حفلتين بمناسبة اعياد رأس السنة 2019 بفنادق القاهرة الكبرى، وعادة ما كانت تقوم بالتدريبات قبل عودتها إلى الرقص .

درة متفائلة بـ 2019

توجهت الفنانة درة، من قبل بالشكر إلى جمهورها الذى عمل على دعمها طوال عام 2018 فى لحظات النجاح واليأس والشك، موضحة أنها كانت تتمنى أن تكون الأفضل ولكنها حاولت، ووجهت رسالة إلى جمهورها قبل نهاية العام الحالى ، قائلة: "الهدف لا يكون هدفًا إلا أن يكون ذات قيمة، وبمجرد ذلك سوف يطارده النجاح وينجذب إليه".



درة

هنا الزاهد .. راضية عن 2018

وكانت النجمة هنا الزاهد، اعربت عن رضاها لما وصلت إليه فى العام الحالى 2018 ، الذى شهد تألقا كبيرا لها على المستوى الفنى، كما توجت أيضا حياتها بخطوبتها من الفنان أحمد فهمى وقالت النجمة هنا الزاهد، عب حسابها على تويتر :"كانو 365 يوم ستر وفضل ولطف ونعم كتير من رب العالمين اللهم لك الحمد والشكر".



هنا الزاهد

نانسى عجرم تستقبل العام الجديد برسالة حب

ودعت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، العام 2018، واستقبلت العام الجديد 2019، برسالة حب خاصة شاركتها مع جمهورها ومتابعيها حول العالم، حيث حرصت نانسى على بث روح الأمل والتفاؤل والحب فى رسالتها هذا الصباح.



نانسى عجرم

وقالت نانسى عجرم، فى جملة مقتضبة شاركتها مع جمهورها: "صباح الحياة وحُبّ الحياة وأشخاص يعادلون كل الحياة"، وهى رسالة تمتلىء بالبهجة والسعادة وتكفى لبث الفرح فى النفوس.

نيللى كريم تستقبل العام الجديد بتحدى

قبلت الفنانة نيللى كريم، تحدى العام الجديد 2019 من الاعلامية السورية زينة يازجى، والذى يهدف إلى نشر الدفء والأمل ، حيث مساعدة مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بتوفير ملابس شتوية وبيوت للاجئين .

جورج وسوف يحيى حفل الكريسماس بالأردن

ويستقبل سلطان الطرب جورج وسوف، العام الجديد من خلال احيائه حفلا فنيا فى رأس السنة بإحدى الفنادق الشهيرة بالأدرن، ونشر صورة تجمعه بالمطرب البنانى عاصى الحلانى، قائلاً :" أحلى لقاء فى عمان قبل نهاية السنة".