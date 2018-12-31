شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف برفقة عاصى الحلانى فى وداع 2018 قبل إحياءه حفل الكريسماس بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف سلطان الطرب جورج وسوف، لقاءه بالمطرب عاصى الحلانى فى العاصمة الأردنية عمان "بالأحلى" قبل نهاية العام الحالى 2018، حيث من المقرر إحياءه حفل نهاية العام بإحدى الفنادق الشهيرة .



جورج وسوف

ونشر جورج وسوف، صورة تجمعه بالمطرب اللبنانى عاصى الحلانى، وعلق قائلاً:" أحلى لقاء فى عمان قبل نهاية السنة".

سلطان الطرب جورج وسوف، عاد بقوة إلى الغناء والساحة الفنية فى 2018 بعد غياب فترة طويلة استمرت أربعة سنوات توقف فيها عن إصدار ألبومات جديدة ، وشهدت احيائه العديد من الحفلات الفنية، والتى كانت إحدى محطتها القاهرة والعديد من العواصم الأوربية، والتى كان معظمها كامل العدد.

كانت أغنية ملكة جمال الروح التى طرحها فى نوفمبر الماضى دلاله واضحة وعودة قوية للغناء أيضا والتى لقت نجاحا كبيرا بين جمهوره الذى كان يعيش على أغانية القديمة الرائعة.

وأغنية "ملكة جمال الروح" لسلطان الطرب من كلمات محمود عبد العزيز، ألحان أمجد العطافى، من إخراج جاد شويرى، ومن المقرر أن يسجل جورج أغنية سينجل جديدة تحمل عنوان "أمال أنا فين"، وطرحها خلال الفترة المقبلة على قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب".