شيري عادل في أحدث ظهور وويزو دون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم 10 من لقطات نجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

دانا حمدان

نشرت الفنانة دانا حمدان صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة وأنيقة. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة وجذابة، وهي تحتفل بالكريسماس. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

ويزو

نشرت نجمة مسرح مصر الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ" ويزو"، صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج. ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة ومميزة أثناء تواجدها في دبي. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

شيري عادل

نشرت الفنانة شيري عادل صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

صابر الرباعي

نشر المطرب صابر الرباعي صورة جديدة له، عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة أنيقة، مرتديًا ملابس شتوية ونظارة شمس. ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بلوك جديد في إطلالة مميزة. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

ميساء مغربي

نشرت الفنانة ميساء مغربي صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة مرتدية ملابس صيفية. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.​