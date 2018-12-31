محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مروان الطيب: نشر موقع الخليج 365، أمس الأحد، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بمحمد منير، العرض الخاص لفيلم 122، جائزة ساويرس، سلمان خان وشاروخان، عزاء شقيق محمد فؤاد، مي كساب، على الحجار، وغيرهم. إليكم تفاصيل ما تم نشره:

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| تطورات الحالة الصحية للفيشاوي ونجوم الفن بعزاء والدة كاريكا وحكاية "أهل أول" لمنير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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