بالصور.. منه طارق تنتهي من تسجيل "مش زعلانه" انتاج ميوزك تون

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انتهت المطربة منة طارق، امس، من تسجيل اغنيتها الجديده بعنوان "مش زعلانه" من كلمات والحان محمود التوني، ومن توزيع عمرو الخضري، وهندسه صوتيه محمد جودة، ومن انتاج "شركه ميوزك تون".
وتستعد "منه" لتصوير الأغنية علي طريقة الفيديو كليب، وتعد اول مطربة محجبة تصوير اغنية علي طريقة الفيديو كليب، وهي من فكره صاحب الشركة الشاعر محمود التوني.
والكليب سيكون من اخراج احمد علاء الجندي ومن المتوقع طرحه خلال الايام القليله المقبله.
ويذكر ان منه، من اكتشاف الفنان الكبير محمد صبحي، قامت بتصوير وغناء cover من انتاج ميوزك تون العام الماضي وحقق اكثر من ٣ مليون مشاهده عبر صفحات الشركه الرسمية.
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