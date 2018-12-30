بعد زواجه من هنا شيحة.. أحمد فلوكس يصعد الهرم الأكبر.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان المصري أحمد فلوكس، تساؤلات متابعيه في الفترة الأخيرة بسبب التدريبات القاسية التي يخضع لها داخل الجيم، وينشر صور وفيديوهات لها عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام».

أحمد فلوكس، كشف من خلال فيديو جديد سر هذه التدريبات القاسية التي يخضع لها وهي مشاركته في حملة لترويج السياحة في مصر تتطلب منه تسلق الهرم الأكبر «خوفو»، والذي يحتاج لمهارة وقوة كما يحتاج للياقة بدنية كبيرة حيث يبلغ ارتفاعه 140 مترًا.

الفنان المصري، وجه من فوق الهرم الأكبر رسالة لكل السائحين في العالم قال فيها: «من أرض الأديان.. بلد السلام.. أرض الحضارة والتاريخ.. من قلب الدنيا.. مصر.. تعالوا نبني المستقبل.. مع بعض نكتب شهادة ميلاد السلام.. أهلاً بك في مصر».. مصحوبة بترجمة إلى اللغة الانجليزية.

من ناحية أخرى، ظهر الفنان أحمد فلوكس، ببدلة العريس برفقة زوجته الفنانة هنا شيحة والتي أطلت بفستان الزفاف هي الأخرى، خلال الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي شارك فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار رجال الدولة.

وكان فلوكس، وهنا شيحة قد شارك في عرض الأزياء الذي أقيم لذوي الاحتياجات الخاصة، وأطلا هو وهنا بملابس عروسين بمشاركة عدد من راقصات البالية وكان ظهورهما هو ختام العرض.

يذكر أن أحمد فلوكس وهنا شيحة احتفلا بعقد قرانهما يوم 21 أكتوبر، وذلك بحضور أسرة العروسين.