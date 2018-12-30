ميرفي تشاغيران تنشر صورتها مع أصلي بكيروغلو وتُعلّق: "زوجتي الحبيبة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت النجمةُ التركيةُ ميرفي تشاغيران 26 عامًا موجةً من الجدل بعد نشرها صورًا تجمعها بالفنانة أصلي بكيروغلو من جلسة تصوير خضعت لها النجمتان مؤخرًا، إذْ ظهرتا في إحدى الصور وهما تقفان وجهًا لوجه بطريقة حميمية بعض الشيء، وزاد من إثارة الصورة تعليق تشاغيران المثير للجدل والذي قالت فيه: "صور زفافنا أصبحت جميلة جدًا أليس كذلك يا زوجتي الحبيبة؟.

وفي الوقت الذي هاجمها عددٌ كبيرٌ من جمهورها مُعبّرين عن صدمتهم بما كتبته وبالصور غير المُعتادة التي جمعتها بصديقتها أصلي، أكّد عددٌ كبيرٌ من الجمهور أن النجمة التركية تشاغيران لا يُمكن أن تكون جادة وأن الأمر لا يتعدّى مُجرّد مزحة لم تفكر ميرفي بنتائجها وردود الفعل المتوقعة عليها.

في المُقابل أكّد عدد كبير من الجمهور أن أصلي بكيروغلو 21 عامًا نجمة مسلسل "يكفي أن تبتسم" تعيش قصة حب مع اورجون ايناملي 40 عامًا نجم مسلسل "اسمه سعادة" وشقيق النجم أراس بولوت منذ ما يقارب الـ3 سنوات، وان علاقتهما قوية وهو الأمر الذي يُؤكّد أن ما قالته تشاغيران مجرّد مزحة "سخيفة" على حدّ تعليق الجمهور، وقد يكون الهدف منها لفت الانتباه وإثارة ضجّة حولهما بهذه الطريقة.