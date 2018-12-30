حصاد2018.. إيرادات أفلام السينما المصرية خلال العام

ساعات قليلة ويسدل الستارعلى عام 2018، الذي شهد العديد من الأعمال الفنية والسينمائية، وفي هذه السطور ترصد "بوابة الوفد" لمتابعيها ايرادات جميع افلام العام.

حقق فيلم "البدلة" نجاحا كبيرا منذ طرحه بدور العرض السينمائية، حتى وصل لصدارة قائمة الأعلى إيرادات، حيث حقق 64,000,033 جنيها، وهو بطولة كل من "تامر حسني، أكرم حسني، أمينة خليل، ماجد المصري، دلال عبدالعزيز، محمود البزاوي" وغيرهم من النجوم.

وهو فكرة "تامر حسني"، وتأليف "أيمن بهجت قمر"، ومن إخراج "محمد جمال العدل".

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول حمادة "اكرم حسني"، ووليد "تامر حسني"، الذين ولدا في نفس اليوم فاشلين في الحياة، يقرران الذهاب إلى حفلة تنكرية ويقومان بالتنكر بزي رجال الشرطة لمقابلة زملاءهم القدامى، الأمر الذي يجعل الجميع يعتقد بأنهما شرطيين حقيقيين لتقع لهم العديد من الأحداث والمشاكل.

ونافس بقوة أيضا هذا العام فيلم "حرب كرموز"، ووصل للمرتبة الثانية في قائمة الأعلى إيرادات لهذا العام، حيث حقق 53,452,559جنيها وهو من بطولة كل من "أمير كرارة،

أما عن فيلم "ليلة هنا وسرور"، فقد حقق نجاحا كبيرا أيضا من حيث الإيرادات التي وصلت 36,773,733جنيها، ليصل بذلك للمركز الثالث في قائمة الأعلى إيرادات في 2018، وهو بطولة كل من "محمد إمام، ياسمين صبري، فاروق الفيشاوي، محمد عبدالرحمن،"وغيرهم.

تدور الأحداث حول النصاب المحترف رضا "محمد إمام"، الذي يعود من إيطاليا لسرقة تمثال أثري، وينتحل شخصية رجل أعمال يُدعى "سرور أبو الدهب"، ويتعرف على الفتاة هنا "ياسمين صبري"، ويتزوج منها، ويوهمها بأنه يعمل لدى المخابرات المصرية، وأن الموساد يتعقبه لسرقة التمثال، في الوقت ذاته يتربص به زعيم العصابة الحاج الضو "فاروق الفيشاوي" ليسرق نفس التمثل.

وهو من تاليف "محمد السبكي"، وإخراج"بيتر ميمي".

ويأتي في المركز الرابع فيلم "تراب الماس"، الذي حقق 31,436,262جنيها، وهو بطولة كل من "آسر ياسين، منة شلبي، ماجد الكدواني، محمد ممدوح، إياد نصار، شيرين رضا"وغيرهم.

وتدور الأحداث حول "طه حسين الزهار"، وهو شاب يعمل في إحدى الصيدليات، ويعيش مع والده القعيد الذي كان يعمل مدرسًا للتاريخ، وفي يوم من اﻷيام يعود طه من عمله ليكتشف مقتل والده في ظروف غامضة، ومع الوقت يكتشف طه أسرار مظلمة لم يعلمها من قبل عن حياة والده من خلال مذكراته التي خلفها وراءه، مما يفتح أمام طه عالمًا كبيرًا من الفساد والجريمة لم يعلم بوجوده، تأليف "أحمد مراد"، ومن إخراج "مروان حامد".

وحقق فيلم"الديزل" إيرادات 23,669,965 جنيها، وهو بطولة كل من "محمد رمضان، ياسمين صبري، هنا شيحة، فتحي عبدالوهاب، تامر هجرس، محمد عز".

وتدور أحداثه حول الدوبلير "بدر الديزل"، الذي يعيش فى حارة شعبية، ويمر بالعديد من المواقف، حيث يتعرف على نجمة سينمائية شهيرة "دنيا الصياد"، التي تعمل خطيبته عفاف مساعدة لها، وتتطور الأحداث وتتعرض عفاف للقتل، ويقرر الانتقام ممن قتلها.

وهو من تأليف "أمين جمال، محمد محرز، محمود حمدان"، ومن إخراج "كريم السبكي".



ووصلت إيرادات فيلم "الكويسين" 21,263,221، وهو بطولة كل من "أحمد فهمي، حسين فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، شيرين رضا، أسماء أبو اليزيد"وغيرهم.

وتدور أحداثه حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائي متخصص في النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى القرموط القرمزي في منزل عائلة الكويسين، فيقرر اختراق صفوف هذه العائلة من خلال انتحال شخصية ابنهم مظهر المفقود منذ سنوات طويلة، لكن هذه المهمة تواجه الكثير من الصعوبات رغم نجاحها في البداية.

وهو من تاليف "أيمن وتار"، ومن إخراج "أحمد الجندي".

أما عن إيرادات فيلم "رغده متوحشه" وصلت إلى20,546,729، وهو من بطولة كل من

وتدور قصته حول تدور احداث الفيلم حول الشاب إسماعيل الذي يعمل بأحد مراكز التجميل، وبالصدفة يكتشف أن أحد مخرجي الإعلانات يبحث عن وجه جديد، فيحول نفسه لفتاة من أجل تقديم الإعلان وبالفعل ينجح فى ذلك قبل أن ينكشف أمره ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، مثل التحرش وغيرها من المعاناة التي تواجه المرأة في مجتمعنا.

وهو من تأليف "لؤي السيد، علي غالب"، ومن إخراج محمود كريم.



وحقق فيلم "قلب امة" 16,240,882 إجمالي الإيرادات، وهو من بطولة كل من "هشام ماجد، شيكو، كريم فهمي، دلال عبدالعزيز أحمد سلطان، سعد المختار ".

و تدور الأحداث في إطار كوميدي حول زعيم عصابة يُدعى "مجدي تختوخ"، يدخل في مشاجرة يُصاب على إثرها؛ وينُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة حيث يحتاج إلى نقل قلب، وفي ذات الوقت تتوفى والدة الشاب (يونس)؛ فيلجأ اﻷطباء إلى نقل قلب والدته إلى "تختوخ"، ﻹنقاذ حياته، فيتعامل مع "يونس"، بطريقة حنان الأم وخوفها عليه.

وهو من تأليف "تامر إبراهيم، أحمد محيى"، ومن إخراج " عمرو صلاح".

وعن إيرادات فيلم "طلق صناعي" وصلت إلى 14,282,138، وهو بطولة كل من "ماجد الكدواني، حورية فرغلي مصطفى خاطر، سيد رجب، بيومي فؤاد، مي كساب"وغيرهم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول زوجين يسعان للحصول على تأشيرة السفر إلى أمريكا، ويكتشف الزوج أن زوجته الحامل أخذت حبوب لتسريع عملية الولادة لتلد على أرض أمريكية، ويحصل ابنه على الجنسية.

وهو من تأليف "محمد، خالد دياب"، ومن إخراج خالد دياب.

ووصلت إيرادات فيلم "الأبلة طمطم"، إلى 11,188,379، وهو من بطولة كل من "ياسمين عبدالعزيز، حمدي الميرغني بيومي فؤاد، مصطفى أبو سريع، هشام إسماعيل، محمود غريب" وغيرهم.

وتدور قصة الفيلم حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجئوا انهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى

أشعار أخر، في ظل مقاومة من "الأبلة طم طم" التي تُجسد شخصيتها "ياسمين عبدالعزيز".وهو من تاليف " أيمن وتار"، ومن إخراج علي إدريس.

وحقق فيلم "علي بابا" 10,738,090، وهو من بطولة "كريم فهمي، أيتن عامر، دارين حداد، فراس سعيد، منى ممدوح هيدي كرم".

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخص انتهازي يُدعى "علي"، يسعى إلى تحقيق مصالحه الشخصية حتى ولو كانت على حساب الآخرين، وإذا به يفاجئ بوجود ابنة له "أيتن عامر" في سن العشرينات، وتبدأ من هنا المفارقات الكوميدية التي يقع فيها.

وهو من تاليف "فادي أبو السعود، كريم فهمي"، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

ووصلت إيرادات عقدة الخواجة إلى9,718,425 جنيها، وهو من بطولة كل من " حسن الرداد، هنا الزاهد، محمد لطفي حسن حسني، ماجد المصري، سامية الطرابلسي".

وتدور أحداث الفيلم حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.

وهو من تاليف "هشام ماجد، شيكو"، ومن إخراج بيتر ميمي.

وحقق فيلم "بني ادم" 9,144,944، وهو من بطولة كل من " يوسف الشريف، هنا الزاهد، أحمد رزق، دينا الشربيني محمود البزاوي، بيومي فؤاد" وغيرهم.

وتدور الأحداث في إطار بوليسي تشويقي مثير حول رجل الأعمال "آدم" الذي يتهم بأعمال إجرامية، في الوقت الذي تلجأ إليه الشرطة في مهمة خطيرة، فهل الأحداث ستتطور وتجعله متورط، أم هناك جانب غامض غير معروف عنه.

وهو من تأليف "عمرو سمير عاطف، يوسف الشريف"، ومن إخراج "أحمد نادر جلال".

ووصلت إيرادات "كارما" الى 8,237,065 جنيها، وهو من بطولة " عمرو سعد، خالد الصاوي، غادة عبدالرازق، ماجد المصري، زينة، وفاء عامر".

وتدور القصة في إطار درامي فانتازي، وتتناول الأحداث في خطوط متوازية، وبشكل متشابك حياة رجلين أحدهما رجل مسلم غني يُدعى "أدهم"، تتملكه الطبقية المفرطة، والأخر رجل مسيحي فقير يُدعى "وطني"، يحلم بالثراء، والحصول على كنز، تحدث مفارقة في حياتهما، ويحتل كلا منهما مكان الأخر في إشارة للعلاقة بين المسلمين والمسيحيين، والتفاوت الطبقي مع طرح السؤال المعتاد من السبب وراء ذلك التفاوت، تأليف وإخراج خالد يوسف.

أما عن فيلم "عيار ناري"، وصلت إيراداته إلى 7,139,791، وهو من بطولة كل من " أحمد الفيشاوي، روبي، محمد ممدوح ، أحمد مالك، أسماء أبو اليزيد، سامي مغاوري.

وتدور أحداثه بعد إحدى المصادمات بين مجموعة من المتظاهرين وقوات اﻷمن، ترد إحدى الجثث من هذا الصدام إلى المشرحة مع سبع جثث أخرى، ويكتب الطبيب الشرعي ياسين المانسترلي تقريره الطبي بعد معاينة الجثة الذي يفيد بأن هذا القتيل قد أصيب بطلق ناري من مسافة قريبة وليس مسافة بعيدة مثل بقية الجثث، لكن المشاكل تبدأ حين يتسرب هذا التقرير الطبي للإعلام، تأليف "هيثم دبور"، ومن إخراج " كريم الشناوي".

وحقق فيلم "سوق الجمعة"، إيرادات "3,390,437"، وهو من بطولة "عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، محمود حجازي، سلوى محمد علي، محمد لطفي، محمد عز".

وتدور أحداثه في عالم سوق الجمعة الذي يرتاده الفقراء كل اسبوع، والارتحال مع التجار المتواجدين وحياتهم الشخصية وتعاملاتهم مع الزبائن.

وهو من تأليف " محمد الطحاوي، أحمد عادل سلطان"، ومن إخراج "سامح عبدالعزيز".

ووصلت إيرادات فيلم "اطلعولي بره"، إلى 3,021,588، وهو من بطولة كل من " كريم محمود عبدالعزيز، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، ملك قورة، أشرف عبدالباقي".

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول شخص يعيش في حارة شعبية، يجد في أحد الأيام كتاب اسمه اطلعولي بره، يتحدث عن وجود شخصيات بداخل كل فرد، وعندما يقرأه هذا الشخص تخرج له عدد من الشخصيات تسيطر على مواقفه وحياته وقراراته.

وهو من تأليف "طارق الأمير، فادي أبو السعود"، ومن إخراج " وائل إحسان".

وحقق فيلم "نورت مصر" 2,781,762 جنيها، إجمالي الإيرادات، وهو من بطولة " بيومي فؤاد، محمد ثروت، هشام إسماعيل أحمد حلاوة، مريم السكري، أشرف خليل".

تدور أحداث الفيلم حول حامد "بيومي فؤاد" العائد إلى وطنه من دولة الكويت التي عاش بها لمدة خمسة عشر عامًا، والذي يٌقابل أصدقائه من أيام الجامعة، وتحدث معهم مواقف وطرائف في جو من الكوميديا واﻹثارة.

وهو من تاليف وليد يوسف، ومن إخراج شادي علي.

أما عن إيرادات فيلم "بيكيا"، وصلت إلى 2,541,744جنيها، وهو من بطولة " محمد رجب، أيتن عامر، محمد لطفي محمود الليثي، شيماء سيف، مجدي بدر".

تدور قصة الفيلم حول شخصية "مصطفى"، الذى يجسده محمد رجب، يعمل باحثًا في أدوية السرطان والإيدز، وتعلم منظمة دولية أن هناك باحثا مصريا لديه بحث يخلص البشرية من هذه الأمراض، فتحاول خطفه، فيضطر مصطفى للهرب، والتظاهر بفقدان الذاكرة، ويعيش داخل "مقلب زبالة وخردة"، لحين الانتهاء من البحث العلمي، ومع تصاعد الأحداث ينتهى مصطفى من البحث، ويعلم أصدقاؤه

بالأزمة التي يتعرض لها، ثم يبلغون الأمن لمحاولة الحفاظ على حياته، ويتم القبض على المنظمة فور علمها.وهو من تأليف "محمد سمير مبروك"، ومن إخراج " محمد حمدي".

وحقق فيلم "كدبه بيضا" إيرادات 1,825,656جنيها، وهو من بطولة كل من " سامي الشيخ، ناهد السباعي، محمد سلام هالة فاخر، أليشيا ديا، فاطمة كشري" وغيرهم.

تدور الأحداث حول شاب مصري اسمه "أحمد" يقع في حب فتاة أمريكية اسمها "آشلي"، يصطحبها معه إلى القاهرة لكي يتزوجها، وهنا تقع العديد من المفارقات بسبب اختلاف الحياة والعادات والتقاليد، لكنها تتفاجئ عندما علمت أنه يريد الزواج منها والبقاء معًا في مصر، وهو ما لم يكن في الحسبان، تأليف لؤي السيد ، نور أرناؤوط، وهو من إخراج نور أرناؤوط.

ووصلت إيرادات فيلم "خلاويص"إلى 1,125,034، وهو من بطولة كل من "أحمد عيد، أيتن عامر، طارق عبدالعزيز محسن منصور، أحمد فؤاد سليم، حمادة بركات" وغيرهم.

وتدور احداثه أثناء قيام الطفل "علي حسن"، باللعب مع أصدقائه خلاويص، يتم إلقاء القبض عليه نتيجة تشابه اسمه مع اسم أحد الجناة، وعندما يعلم أبوه بذلك يسعى جاهدًا لتوضيح الحقيقة، وتساعده في ذلك محامية شابة، في حين يلعب أحد الإعلاميين دور غريب يريد من خلاله إثبات أن الطفل هو المتهم الحقيقي، ويبدو أن الجاني الحقيقي له علاقة بأحد المسؤولين الكبار في الدولة، كل ذلك في إطار كوميدي.

وحقق فيلم "يوم الدين"، إيرادات 1,093,737 جنيها، وهو بطولة كل من "راضي جمال، شهيرة فهمي، أحمد عبدالحافظ شهاب إبراهيم، محمد عبدالعظيم، أسامة عبدالله".

وتدور احداث الفيلم خلال رحلة على الطريق عن رجل يدعى بشاي في منتصف عمره، ترعرع داخل مُستعمرة للمصابين بالجُذام. وبعد وفاة زوجته المصابة هى اﻷخرى بالجذام، يغادر هذه المستعمرة وينطلق برفقة صديقه النوبي أوباما وحماره خلال رحلة عبر أنحاء (مصر) في محاولة لمعاودة الاتصال بعائلته من جديد بهدف الوصول إلى قريته في محافظة قنا.

وهو من تاليف وإخراج " أبو بكر شوقي".

ووصلت إيرادات فيلم "قسطي بوجعني"، إلى 746,449 جنيها، وهو من بطولة " هاني رمزي، مايا نصري، حسن حسني، مصطفى أبو سريع، معتز الدمرداش، منى عمارة".

وتدور قصة الفيلم حول حياة "هاني رمزي"، حيث يعيش حياة بسيطة ويعمل محصل للفواتير واﻷقساط الخاصة باﻷجهزة الكهربائية، حيث يقع في العديد من المفارقات الكوميدية التي يتعرض لها أثناء تأدية عمله نتيجة لارتفاع الأسعار في مصر.

وهو من تاليف وإخراج " إيهاب لمعي".

وحقق فيلم "الرجل الاخطر"، إيرادات 489,639 جنيها، وهو بطولة " سامح حسين، إدوارد، أحمد حلاوة، رحمة حسن سليمان عيد، هالة فاخر".

أما عن فيلم "الكهف"، وصلت إيراداته إلى 453,402، وهو من بطولة كل من "ماجد المصري، محمود عبدالمغني، مي سليم، روجينا، إيهاب فهمي، صبري عبدالمنعم".

وتدور القصة حول تعامل البشر في حياتهم وحول الظروف التي تواجههم، فضلًا عن دور الصداقة وتأثيرها في مواجهة هذه الظروف، حيث تستعرض لنا الأحداث مفهوم الصداقة الحقيقي وقيمة روابطها.

وهو من تأليف " سامح سر الختم"، ومن إخراج "أمير شوقي".

وحقق فيلم "ليل خارجي" 421,133جنيها، وهو من بطولة " كريم قاسم، شريف دسوقي، منى هلا، بسمة، عمروعابد، أحمد مجدي".

تتمركز أحداث الفيلم حول ثلاثة أشخاص وهم مو وتوتو ومصطفى والذين يلتقون في ظروف غير متوقعة وتتقاطع حيواتهم معًا، ومن هنا يدخلون في مغامرة لم تكن بالحسبان ويصيروا شاهدين على جانب خفي وغير معلوم من المدينة.

وهو من تأليف "شريف الألفي"، ومن إخراج "أحمد عبدالله".

ووصلت إيرادات فيلم "جدو نحنوح"، إلى382,832جنيها، وهو بطولة كل من " محمد ثروت، مدحت تيخا، مصطفى أبو سريع، ياسر الطوبجي، أحمد حلاوة، إيمان السيد" وغيرهم.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الشباب يتوفى جدهم، وعند توزيع الميراث يكتشفون بمرور الأحداث أن جدهم لم يترك أموالًا لهم، بينما ترك وصية يُطالبهم فيها بالبحث عن كنز مدفون، وبالبحث عن مكان الكنز يتضح أنه داخل مستشفى المجانين. فيخططون لدخول مستشفى المجانين سعيًا لإيجاد هذا الكنز، وهناك تحدث لهم الكثير من المفارقات الكوميدية.

وهو من تأليف "جوزيف فوزي"، ومن إخراج "سيف يوسف".

وحقق فيلم "رحله يوسف"، 376,196جنيها، وهو بطولة " محمد نجاتي، عاطف عبداللطيف، ريم هلال، سامي مغاوري خالد عليش، أمجد مصطفى".

تدور احداث الفيلم حول سرقة مخطوطة من مصر على يد عصابة متعددة الجنسيات، تحت قيادة رئيسهم الذي كانت له ابنة من زوجة سابقة، لكنه لم يكن يعلم ذلك، وهو ما أدى إلى تورط هذه الإبنة في إحدى الجرائم التي قام بها، تأليف " جوزيف، محمد علام"، ومن إخراج أندي إسحاق.

وحقق فيلم "بلاش تبوسني"، 323,954جنيها، وهو بطولة " ياسمين رئيس، محمد مهران، سلوى محمد،علي بطرس غالي، وائل عمر، محمد الحاج"وغيرهم.

وهو فيلم يجمع بين الروائي والوثائقي في إطار ساخر، يرصد تاريخ البوس في السينما المصرية، بالتوازي مع حكاية فجر، نجمة الإغراء الشهيرة، وبطلة الفيلم الطويل الأول لمخرج شاب، والتي ترفض مشهد البوسة في الفيلم وهو ما يثير جنون المخرج ويستفز المنتج، ليحاول الجميع الوصول إلى أرضية مشتركة لاستكمال الفيلم والخروج من المأزق.

وهو من تاليف وإخراج " أحمد عامر".

ووصلت إيرادات فيلم "نص جوازه " إلى 248,579جنيهًا، وهو بطولة كل من " رحمة حسن، نبيل عيسى، مصطفى أبو سريع، عمر محمد نور، هناء الشوربجي، عبدالرحيم حسن".

تدور الأحداث حول زوجان يملكان إحدى المطاعم ويصيران فاقدان للذاكرة إثر تعرضهما لحادث ولا يتذكرا أي شيء مما جرى لهما في العشر سنوات الأخيرة، فتقع لهما العديد من المواقف الكوميدية.

وهو من تأليف " أحمد مجدي، منة عبيد"، ومن إخراج " سيف الساحر".

وحقق فيلم "الخروج عن النص" 163,070جنيها، وهو بطولة كل من "محمد نجاتي، تارا عماد، راندا البحيري نرمين ماهر، صبري عبدالمنعم، عمرو ممدوح".

تدور أحداث الفيلم حول مخرج سينمائي يتعرض لأزمة مالية كبيرة تقلب حياته رأسا على عقب، ليتجه إلى الإتجار في المخدرات.

وهو من تأليف "حسين أبو الدهب"، ومن إخراج "حسن السيد".

أما عن فيلم "شهر عسل" 50,519"جنيهًا، وهو من بطولة " ريهام ماهر، هاجر أحمد، عصام زيدان، عبدالرحمن مالك محمد درويش، سلمى حسن" وغيرهم.

وتدور القصة عندما يكتشف "يوسف وداليا"، ارتفاع التكاليف اللازمة لحفل زفافهما، ففكروا في الاستفادة من التكاليف الموضوعة لحفل الزفاف والذهاب بها لقضاء شهر العسل، وبالفعل اختاروا العاصمة الماليزية كوالالمبور، وعندما سافروا إلى هناك، فجأة يتم اختطاف "داليا" في ظروف غامضة.

وهو من تأليف "محمد عادل يوسف، كريم الخضراوي"، وإخراج "محمد عادل يوسف"

وحقق فيلم "اسفين ياباشا" 4,416 جنيهًا، وهو بطولة " بدرية طلبة، ماهر عصام، إيمان السيد، محمد الصاوي، صبري عبدالمنعم، عبدالباسط حمودة".

تدور القصة في إطار درامي اجتماعي، حول مجموعة من الشباب يحاولون تقديم أعمال مفيدة للمجتمع؛ لكنهم يصطدمون بالواقع الأليم، عندما يحاول بعض الأشخاص الإساءة لهم والإيقاع بهم، تأليف وإخراج طوني نبيه.