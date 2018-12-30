اشتعال الحرب الباردة بين كاترينا كايف ويوليا فانتور بحفل ميلاد سلمان خان

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

استضاف النجم سلمان خان الذي يحتفل بعيد ميلاده الثالث والخمسين يوم الخميس 27 ديسمبر حفل عيد ميلاد ضخم في منزله في بانفيل. حضر الحفل النجوم يوليا فانتور، كاترينا كايف، سوشميتا سين والعديد من الآخرين.

لكن عندما تلتقي كاترينا كايف (صديقة سلمان خان السابقة) ويوليا فانتور (صديقته الحالية) في المناسبات الاجتماعية، تكون العلاقة المعلنة ودية للغاية فهما وديان تجاه بعضهما البعض.

لكن في ليلة احتفال سلمان بعيد ميلاده، بدا أن الود بين الاثنين قد اختفى حيث أبقى كلاهما على مسافة آمنة وباردة من بعضهما البعض في حفلة عيد ميلاد سلمان خان في منزله في بانفيل.

يقول مصدر “ضيف” في حفل بانفيل، “كاترينا قادت سيارتها في وقت مبكر من المساء إلى حفلة عيد ميلاد سلمان في بانفيل، بينما كانت يوليا هناك بالفعل مع سلمان، كانت يوليا تعاني من مرض فيروسي في الأسبوع الماضي واحتجزت في المنزل، ولكنها تأكدت من أنها تحسنت لحضور حفل عيد ميلاد سلمان”.

ويضيف المصدر بحسب ما نقله موقع pinkvilla: “يوليا قريبة من أصدقاء سلمان، بينما كاترينا قريبة من عائلة سلمان مثل شقيقته ألفيرا أجنيهوتري واربيتا شارما، كانت المشاعر الباردة بين كاترينا ويوليا واضحة جدا”.