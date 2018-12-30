بالفيديو: في عيد ميلاده.. أبرز أدوار أحمد عبدالعزيز في الدراما المصرية

يحتفل الفنان أحمد عبدالعزيز بعيد ميلاده اليوم، حيث نجح وتألق في العديد من الأدوار الهامة التي قدمها للتليفزيون والتي تعد من أهم وأقوي الأدوار في الدراما المصرية خصوصًا في فترة التسعينات، ونجح من خلالها في تكوين قاعدة شعبية كبيرة أحبوه وتعلقوا بفنه.



وتستعرض "بوابة الوفد" أفضل خمس مشاهد أداها الفنان أحمد عبدالعزيز في أعماله.



مسلسل "سوق العصر"

يدور المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول الصراع بين كل من حلمي عسكر ومنصور المغازي، وذلك بسبب الفساد الشديد الذي يرتع فيه حلمي عسكر، والذي يحاول منصور كشفه بكافة السبل، حتى لو أدى ذلك إلى فقده لحريته بعد دخوله السجن، حيث يقوم حلمي عسكر ببث الفرقة داخل عائلة المغازي وتشريد بعضهم.

المسلسل بطولة أحمد عبدالعزيز محمود ياسين، هادي الجيار، كمال أبو رية، نهال عنبر ، أحمد سعيد عبدالغني، تأليف محمد جلال عبد القوي، وإخراج هاني إسماعيل.



مسلسل "الوسية"

يتناول المسلسل حياة الدكتور "خليل حسن خليل" أستاذ الاقتصاد السياسي في حقبة

ما قبل ثورة 1952، والذي كان ينتمي ﻹحدى قرى محافظة الشرقية، حيث يتتبع المسلسل معاناته المستمرة مع الفقر والظلم الاجتماعي، في الوقت نفسه الذي يكافح فيه لكي يكون أستاذًا جامعيًا، لتحسين أوضاعه الاجتماعية وتحقيق حلمه.المسلسل بطولة أحمد عبدالعزيز، شيرين، محسنة توفيق، محمد الدفراوي، عبدالرحمن أبو زهرة، حمدي أحمد، تأليف خليل حسن خليل، وإخراج إسماعيل عبد الحافظ.

مسلسل "المال والبنون"

تدور قصة المسلسل حول سلامة فراويلة الذي يعيش في رفاهية مع أولاده بينما عباس الضو يسكن في غرفة فوق السطح، يوسف ابن عباس يريد الزواج من فريـال ابنة سلامة لكنهما يصطدمان برفض العائلة رغم الصداقة القوية بين عباس وسلامة، يكتشف يوسف أن والده وسلامة كانا يعملان لدى خواجة جمع ثروته من تهريبه للآثار خارج مصر، بعد موت الخواجة، يأخذ سلامة الأموال بينما عباس

يمتنع ويحاول أن يبعد أبناءه عن أبناء سلامة.المسلسل بطولة عبدالله غيث، يوسف شعبان، أحمد عبدالعزيز، شريف منير، فايزة كمال، عايدة رياض، تأليف محمد جلال عبد القوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.

مسلسل "ذئاب الجبل"

يحكي المسلسل عن الصعيد المصري وتقاليده وعاداته والعصبية القبلية التي تحوي هذا المجتمع وتربط أعضاؤه ببعضهم البعض، وهذا في إطار قصة بلدة تسمي بهتون الجبل التي يعيش فيها عائلة هوارة التي تلتزم بالعديد من العادات والتقاليد المتعصبة، والتي قام فيها الشيخ بدار بكسر العادات المتعارف عليها وقام بتزويج ابنته إلي رجل غريب عن العائلة، مما يدفع شقيقها لأن يحاول قتلها.

المسلسل بطولة عبدالله غيث، سماح أنور، أحمد عبدالعزيز، شريف منير، وائل نور، عبدالله محمود، تأليف محمد صفاء عامر، وإخراج مجدي أبو عميرة.



مسلسل "الأب الروحي"

تدور أحداث المسلسل حول عائلة كبيرة يسيطر عليها الأب زين العطار الذي يجسد دورة الفنان محمود حميدة، وله عدد كبير من الأبناء منهم من يعيش معه في المنزل عدا اثنين واحد منهم يعيش في ملجأ والآخر شخص عدواني، ويسرد المسلسل علاقة هذا الأب مع عصابات السلاح والمهربين.

المسلسل بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، أحمد فلوكس، أحمد عبدالعزيز، ميرهان حسين، عايدة رياض، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

