امير دندن يلتقي بوالد بيلا وجيجي حديد

التقى الفنان أمير دندن برجل الأعمال الأميركي الفلسطيني محمد حديد والد عارضتي الأزياء بيلا وجيجي حديد في نيويورك حيث نشر محمد حديد صورة تجمعه مع الفنان أمير دندن. واعتبره نجمه المفضل ووصفه بالشاب الموهوب ذو الصوت الجميل.

يذكر أن الفنان أمير دندن قد أطلق منذ عدة أيام اغنية جديدة بعنوان “بدّي اياكي” عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب وانغامي حيث طرح الأغنية بصيغة “ليريك فيديو”.

اغنية “بدّي اياكي” من كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار وتوزيع رامي عرفات ومن المتوقع ان يطرح كليب الاغنية التي صورها تحت ادارة المخرج زياد خوري قريباً جداً.