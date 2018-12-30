امير دندن يلتقي بوالد بيلا وجيجي حديد

Dec 30, 2018
التقى الفنان أمير دندن برجل الأعمال الأميركي الفلسطيني محمد حديد والد عارضتي الأزياء بيلا وجيجي حديد في نيويورك حيث نشر محمد حديد صورة تجمعه مع الفنان أمير دندن. واعتبره نجمه المفضل ووصفه بالشاب الموهوب ذو الصوت الجميل.
يذكر أن الفنان أمير دندن قد أطلق منذ عدة أيام اغنية جديدة بعنوان “بدّي اياكي” عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب وانغامي حيث طرح الأغنية بصيغة “ليريك فيديو”.
اغنية “بدّي اياكي” من كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار وتوزيع رامي عرفات ومن المتوقع ان يطرح كليب الاغنية التي صورها تحت ادارة المخرج زياد خوري قريباً جداً.
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