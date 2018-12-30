كاظم الساهر: “زمن الألبوم انتهى وأسجّل على حسابي الخاص”

متابعة الخليج 365: اعتبر الفنان العراقي كاظم الساهر في لقاء صحفي خاص أجراه على هامش حفله الأخير في دار الأوبرا السلطانية إلى أن زمن الألبومات الغنائية انتهى.

وأشار كاظم الساهر في تصريحاته إلى أن الإنتاج الفني أصبح صعبًا بالنسبة للفنان مع الرواج الكبير للمواقع الرقمية وقال: “الأمر صعب الآن، الفنان يسجل اليوم على حسابه الخاص، أنا أسجل على حسابي الخاص وأقدم الأمر هدية للناس حتى تبقى الأعمال موجودة”.

وتابع كاظم الساهر: “الآن عندما ينزل الألبوم اليوم، غدا يجد من يضعه على شبكة المعلومات ويكون متاحا بالمجان للجميع. ذلك الزمن انتهى بالنسبة للفنان”.

وحول تجربته في برنامج مواهب الأطفال “ذا فويس كيدز”، نوّه كاظم الساهر إلى أن هذه التجربة أعادته إلى المذاكرة من جديد، حيث كان يعشق دراسة علم الصوت وقال: “كانت تجربة رائعة جدا. هذه التجربة جعلتني أعود للمذاكرة من جديد.. زمان كنت أحب دراسة علم الصوت، وتدربت على تكنيك الصوت، وكيف أستخدم صوتي بطريقة صحيحة حتى لا أفقده عند سن معين”.

وأضاف الساهر: “خلال تلك التجربة عدت لقراءة الكثير من تلك الدروس، وغيرها من البحوث التي كتبت بلغات أخرى في طريقة استخدام الصوت الصحيحة، وبحثت عن الكثير من الترجمات خاصة عن الألمانية.. وفي خلال ذلك استفدت كثيرا مما قرأت خاصة ما يتعلق بتاريخ الغناء”.

الجدير ذكره أن كاظم الساهر أحيا ثلاث حفلات متتالية في دار الأوبر السلطانية في مسقط وتكلّلت جميعها بالنجاح.