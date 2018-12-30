خطيبة محمد عسّاف السّابقة ونجمة حبّ للإيجار في قائمة "أجمل وجه" لعام 2018!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت رابطة النّقاد المستقليين "Tccandler" ومقرّها مدينة لاس فيغاس الأمريكية، عن قائمتها السنوية لأجمل 100 وجه، في عام 2018.

وضمّتْ القائمة، والتي تعتمد على تصويت الجمهور، جميلات من مختلف بقاع الأرض والجنسيات، فيما استطاعتْ الإعلامية الفلسطينية، لينا قيشاوي، أن تتواجد بهذه القائمة، وتحتلّ المركز الـ 80 بين جميلات العالم.

ووجّهتْ القيشاوي، شكرها لكلّ من صوّت لها، مُعبّرة عن فخرها، وسعادتها، لتواجدها ضمن 100 اسم عالميّ، ولكونها جزء من هذه القائمة المميّزة، والتي تصدر عن الرابطة منذ سنوات طويلة جدًا.

ولينا قيشاوي، هي إعلامية فلسطينية، استطاعت تحقيق نجاح كبير، في وقت قصير، وشهرة واسعة جدًا، خصوصًا أنها كانت قد ارتبطتْ بالفنان الفلسطينيّ، محمد عساف، إلا أنّهما انفصلا بعد فترة من الارتباط، دون الكشف عن الأسباب وراء هذا الانفصال.

إلا أنّ القيشاوي استغلّت شهرتها، وجمالها، بالإضافة إلى مواهبتها، من أجل تحقيق نجاح كبير في مجال الإعلام، جعلها اليوم تُنافس أسماء كبيرة في مجال الجمال.

كما استطاعتْ التركية، التشين سانغو، أن تحتل المركز الـ 74 من القائمة، بعد تحقيقها نجاحًا كبيرًا في هذا العام، من خلال مسلسلها الشهير "حب للإيجار"، والذي شاركتْ فيه إلى جانب التركيّ، باريش اردوش.