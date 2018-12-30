شيرين عبدالوهاب: أتمنى إنجاب طفل ثالث

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكدت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب أنها سعيدة بالنجاح الذي حققه ألبومها الجديد «نساي»، والذي كان نتاج لمجهود 4 سنوات كاملة.

شيرين قالت إنها اختارت كلمات الأغاني التي ستقدمها بعناية، وبعد خلاف مع الشركة الراعية قررت أن تقوم بإنتاجه بنفسها، ووجهت الشكر لزوجها المطرب حسام حبيب لمساعدتها.

الفنانة المصرية أكدت أن زوجها لم يتخل عنها للحظة واحدة، وأنه اختار معها الأغنيات ولحن لها البعض، مشيرة إلى أنه يشجعها باستمرار ويهتم بعملها أكثر من عمله، ويوفر لها الجو المناسب للإبداع.

شيرين تحدثت عن شائعات حملها التي تتكرر باستمرار، وقالت إنها تتمنى أن يخبرها طبيبها الخاص قريبا أنها تنتظر طفلا من زوجها حسام حبيب لأنها ستحب ذلك، وحين حدوثه يتعلن الخبر.

المطربة المثيرة للجدل أشارت إلى أنها تحب متابعة الموضة كثيرا وتفكر في طرح ماركة للأزياء باسمها وتدرس هذا المشروع جيدا.

شيرين علقت على خلافات أنغام مع شقيقتها الراحلة وقالت لمجلة «لها»: « أُقدّم واجب العزاء لزميلتي المطربة أنغام بوفاة أختها غنوة، وكما يُقال “البيوت أسرار” ولا يحق لأحد التدخل فيها. ربما كنت أعاني مشاكل مع والدي الراحل أو مع أخي، لكن لا يجوز أن تظهر هذه المشاكل الى العلن وتتفاقم».

الفنانة المصرية قالت إنها تقوم بإنفاق ثروة كبيرة على الفساتين ولذلك تحتفظ ببعضها لابنتيها عندما تكبران، كما نوهت إلى أنها لا تخشى من التقدم في العمر لأنها ستقوم بعمليات تجميل للتخلص من التجاعيد وتعتبر أن ذلك حق لأي امرأة.