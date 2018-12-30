ناهد السباعي تتحدى البرد بهوت شورت في سهرة الكريسماس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حضرت الفنانة المصرية ناهد السباعي عيد ميلاد صديقتها دينا كريم برفقة عدد من أصدقائها بالوسط الفني.

الفنانة دنيا عبدالعزيز نشرت عدد من صور حفل الكريسماس عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، والذي حضره المصمم هاني البحيري، والفنانة بشرى وطبيب التغذية هاني أبو النجا.

الفنانة ناهد السباعي ظهرت خلال السهرة وهي ترتدي هوت شورت، وعليه بلوزة شفافة تكشف عن ملابسها الداخلية، وعلق الجمهور على ملابسها الجريئة، ووجه عدد كبير من الفانز الانتقادات لها.

يُذكر أن ناهد السباعي تواجدت مؤخرا في حفل مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40، بصحبة والدتها ناهد فريد شوقي، وتم عرض فيلمها الأخير «جريمة الإيموبيليا» خلال المهرجان.

ناهد انتهت أيضا من تصوير فيلمها الجديد «اللعبة الأمريكاني»، والفيلم من تأليف الراحل مدحت السباعي، وتنتجه ناهد فريد شوقي، ومن بطولة الفنان أحمد فهمي.

الفنانة الشابة انفصلت مؤخرا عن زوجها السابق محمد عبدربه بعد عقد قرانهما، وذلك في ليلة الزفاف، حيث ألغت كل شيء، وبعثت رسالة لكل المدعوين تخبرهم بأن الزفاف قد تم إلغائه.