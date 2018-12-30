هيفاء مكرّرة ومايا دياب أقل جرأةً وميريام غير تقليديّة بإطلالات هذا الأسبوع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كان هذا الأسبوع استثنائيًا لنجمات ارتدين قطع الأزياء التي نراها على منصّات العروض بأسلوب أنثوي وأكثر فخامة.

نادين نسيب نجيم

النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم تعرف كيف تنتقي الأناقة، وبدت جذابةً في الاحتفال بالكريسماس حينما أطلّت بفستان أحمر طويل من femi9fashion عزّز من أناقتها وشياكتها.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي بدت في إطلالة غير موفّقة في حفل الكريسماس الذي أحيته في مصر، ورغم أن الجمبسوت الذي اختارته لم يحمل معه أي جديد فقد سبق أن اختارته في العديد من إطلالاتها مؤخرًا.

نانسي عجرم

على الرغم من تقدُّمها في شهور الحمل، ظهرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بإطلالة جديدة بشكل ساحر وجذاب في فستان فضفاض، وضيّق عند الخصر على غلاف مجلة “فوغ” vogue، فأبرزت بطنها المنتفخ بأناقة.

سميرة سعيد

إطلالة مُشرقة بالألوان المبهجة للمطربة سميرة سعيد، في فستان باللون الأبيض الفاتح ومطرز عليه ورود باللون الوردي، والفستان عاري الأكتاف وبذيل التنورة المنفوشة، ويُزيّن الخصر حزام من اللون الأحمر.

يارا

حرصت يارا على أن تتألق بإطلالة أنيقة تعكس أنوثتها وجمالها بمناسبة الكريسماس، فاختارت اللون الأحمر ليليق بهذه المناسبة، تميّز بالتطريزات اللامعة، والفستان بدون أكمام وبحزام من اللون الأحمر على الخصر، من دار labourjoisie لابورجوازي.

ميريام فارس

إطلالة غير تقليلدية للنجمة اللبنانية ميريام فارس في الكريسماس، في "جمبسوت" الشورت أو ما يعرف بالـ Romper، بقصة واسعة، فجاءت إطلالتها مميزة، وأكملت الإطلالة مع بوت عالٍ.

درة

تبحث الفنانة درة دائمًا عن الأسلوب الراقي، فأطلّت بفستان متعدّد الطبقات أُبرز جمالها، بقصة الكتف الواحد مع شق طويل على الساق، لتُعبّر عن الأناقة بطريقتها الخاصة.

إليسا

النجمة اللبنانية إليسا ظهرت بإطلالة حمراء احتفالًا بالكريسماس، فارتدت كنزة بالأحمر وقبعة بابا نويل مع الشجرة المزينة والمضيئة، لتشارك لحظات من احتفالاتها مع محبيها ومتابعيها.

مايا دياب

فاجأت مايا دياب متابعيها بعكس الإطلالات الجريئة التي اعتادوا عليها، وأطلّت بفستان الستان باللون الأسود، بأكمام ومغلق على الرقبة، والصدر مغلق تمامًا.

بلقيس

الفنانة اليمنية بلقيس فتحي أطلّت بفستان من توقيع رامي قاضي باللون الزهري مع التطريزات اليدوية الفضية والملوّنة لتبدو كالأميرات.