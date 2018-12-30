شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة شقيقه.. هل يتغلب محمد فؤاد على أحزانه أم يلغى حفلاته برأس السنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما انشغل جمهور ومحبو محمد فؤاد خلال الأيام الماضية بمتابعة أخبار حفلاته المقبلة ليفرحوا معه ويرقصوا على أغانيه، بعدما غاب عنهم فترة طويلة لتحضيره للألبوم الجديد، حيث أعلن عن استعداده لإحياء ثلاث حفلات دفعة واحدة ليلة رأس السنة احتفالاً بقدوم عام جديد، ويتمنى فؤش بأن يكون مليئا بالأحداث السعيدة من عودة للألبومات مرة أخرى، بالإضافة إلى تحضيره لفيلم جديد، اصطدم مؤخراً بخبر لم يكن يتوقعه أو يتمنى حدوثه، حيث رحل أخوه حسن فؤاد عن عالمنا منذ ساعات، وبات انشغاله بالكامل من أجل تشييع جثمانه غداً بعد صلاة الظهر من مسجد فاطمة الشربتلى.





فؤاد الذى يعيش حالة من الحزن الشديد حالياً بعد وفاة أخوه، ويبدو أن القدر لن يسمح له بعيش الفرحة مع جمهوره يوم الاثنين المقبل ليغنى معهم ويرقص على المسرح كما اعتاد فى حفلاته، وبالتالى لن يكون مفاجئا لجمهوره وعشاقه أن يضطر لإلغاء تلك الحفلات دفعة واحدة، فمن الصعب عليه أن يغنى ويحتفل فى اليوم التالى لدفن شقيقه، وهو الأمر الذى سنعرفه خلال الساعات المقبلة الذى يتساءل فيها جمهوره عما إذا سيتمكن فؤش من التغلب على أحزانه ويظهر لهم، أم لن يستطيع ذلك فى الوقت الحالى؟



