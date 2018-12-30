بالفيديو| طفل عماني يبهر أحمد حلمي في أداء " beatbox"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة

أبهر الطفل العماني مخلد الجابري الفنان أحمد حلمي بموهبته في أداء الـbeatbox كذلك الغناء ، وذلك في حلقة الليلة من برنامج " little big star " علي شاشة mbc1.

وطلب الفنان أحمد حلمي من الطفل مخلد أن يؤدي اسم البرنامج بطريقة بـ beatbox وهذا ما أبهر جمهور حلمي

يذكر أن حلمي يقدم برنامجه "نجوم صغار" أسبوعياً على شاشة إم بي سي .

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