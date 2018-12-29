هاري وميغان وشوبرا ونيك.. أشهر زيجات مشاهير العالم في 2018!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهد عام 2018 العديدَ من قصص الحب والزيجات لمشاهير حول العالم، فاجأوا الجمهور بحفلات "أسطورية" ذات تكلفة عالية، وخلال السطور التالية نرصد أبرز زيجات مشاهير العالم.

الصداقة تتطوّر إلى حب وزواج

تعتبرُ قصة حب وزواج نجمة بوليوود الأولى بريانكا شوبرا ونجم هوليوود الشهير نيك جوناس الذي يصغرها بـ11 سنة، مثيرةً للإعجاب، حيث اعتبرها البعض من أكثر القصص الرومانسية في عام 2018.

البداية كانت عندما أرسل المغني نيك جوناس رسالةً إلى بريانكا شوبرا في 2016 مفادها أن أصدقاء مشتركين بينهما قالوا له إنه يجب أن يلتقيها، وكانت هذه بداية صداقة جميلة سرعان ما تطوّرت إلى حب ثم قرار بالزواج.

وأعلن الثنائي ارتباطهما وخطبتهما عام 2018 وتزوجا زواجًا يحترم العادات والتقاليد في الهند، وارتدى العروسان زيًا هنديًا وأقيم حفل الزفاف في واحد من أفخم الفنادق في العالم.

وتصدّر هذا الحفل عناوين الصحف والمواقع العالمية، بعد ضخامة الزفاف الذي جمع نجمة بوليوود الأولى ونجم هوليوود الشهير، فحسب موقع Eonline، فقد أنفق العروسان حوالي نصف مليون دولار على الحفل.

أقيم الحفل في فندق Taj Umaid Bhawan Palace في Jodhpur، وهو فندق تاريخي 5 نجوم، وإلى جانب حجز باحة الاحتفال، أقام كل من بريانكا ونيك وعائلاتهما داخل الفندق نفسه من 29 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر.

وجاءت احتفالات توديع العزوبية التي أقامها العروسان على الطريقة الهندية التقليدية، وكان من المُتفق أن تقام داخل قلعة Mehrangarh بـJodhpur، لكن ولأسباب أمنية أقيمت في قصر فخم بمنطقة Jodhpur، وكلفت شوبرا وجوناس حوالي 61 ألف دولار أمريكي.

أمّا تذاكر الطيران فكانت 1300 دولار ثمن تذكرة الدرجة الاقتصادية، ومن 8 آلاف دولار إلى 21 ألف دولار ثمن تذاكر الدرجة الأولى.

زفاف "ملكي" بحضور المشاهير

تزوّج الأمير هاري وريث العرش الإنجليزي من الممثلة الأمريكية ميغان ميركل بحضور الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

وأصبحت ميغان دوقة "ساسكس"، وكانت من ضمن المدعوين لحفل الزفاف لاعبة التنس الأمريكية سبرينا ويليامز، والممثل جورج كلوني، والمغني البريطاني إلتون جون، وحضر الزفاف ما يقرب من 100 ألف شخص انتقلوا إلى "ويندسور" لحضوره.

وبلغت تكلفة زواج الأمير هاري من ميغان 2.7 مليون دولار أمريكي، بحسب "سي ان بي سي"، أما فستان ماركل فكان بقيمة 270 ألف دولار أمريكي.

ووزعت المصاريف الباقية على الخيمة الزجاجية 400 ألف دولار أميركي، الطعام والمشروب: 680 ألف دولار أمريكي، خواتم الزواج والحفلة وغيرها: 1.2 مليون دولار أمريكي.

ريتشارد جير وأليخاندرا سيلفا

رغم فارق السن الكبير، تزوج ريتشارد جير صاحب الـ69 عامًا من حبيبته الإسبانية أليخاندرا سيلفا صاحبة الـ35 عامًا التي تعمل في مجال الإعلانات.

وارتدت العروس 3 فساتين مختلفة التصميم خلال حفل الزفاف الذي أقيم في نيويورك، وقرّر الثنائي اتباع المراسم البوذية في زواجهما، فيما أقاما الحفل على الطريقة الإسبانية.

مشاهير من أوروبا

تزوّجت الممثلة الأمريكية جوينيت بالترو من المنتج براد فالتشوك، هذا العام وأقيم حفل الزفاف في قصرها بنيويورك بعد أن تم خطبتهما في 2017، وكان من المدعوين للحفل المخرج الشهير ستيفن سبيلبيرج وزوجته.

فيما تزوّجت الممثلة والمغنية الفرنسية "فانيسا بارداي" من المؤلف والمخرج "صامويل بينشيتريت"، واقتصر حفل زفافهما على المقرّبين من العائلة والأصدقاء.

وقرّر الممثل الشهير هيو جرانت الذي تعدّى الـ50 عامًا الزواج للمرة الأولى من المنتجة التلفزيونية أنا ابيرستن، واختار خاتم زواج غير معتاد من الذهب ومطعمًا بـ3 أحجار كريمة باللون الأحمر ورفضت عروسه ارتداء فستان زفاف تقليدي وفضلت الملابس البسيطة.

وتزوّجت الممثلة الأمريكية هيلاري سوانك من رجل الأعمال فيليب سنايدر بين أشجار غابات ريدوودز في كاليفورنيا، وتألقت بفستان من تصميم المصمم اللبناني إيلي صعب.