مخلد الجابري كتب - أحمد أيوب: اشعل الطفل العماني مخلد الجابري، مسرح برنامج "Little Big Stars نجوم صغار"، للفنان أحمد حلمي ببراعته في أداء مقطوعات الـ Beatbox، المذاع على شاشة ببراعته في أداء مقطوعات الـ Beatbox، المذاع على شاشةMBC1. ويتمتع أيضا بموهبة الغناء، شرح لأحمد حلمي معنى الأداء بطريقة Beatbox، وطلب أحمد حلمي منه إدماج اسم البرنامج في أدائه.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مخلد الجابري يشعل مسرح نجوم صغار بـ"Beatbox" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.