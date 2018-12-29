عمرو سعد للشباب في صالون فاطمة ناعوت : ظروفي كانت صعبة ولكن قررت أن أكون نجم

كتبت -دينا دياب:

كرمت الكاتبة فاطمة ناعوت، الفنان عمرو سعد، بالصالون الشهرى للكاتبة بنادي الشرق الأدنى للأرمن بشبرا.

ووجه عمرو خلال تكريمه رساله للشباب قال فيها إن الحلم هو الوسيله الوحيده للنجاح. وأضاف عشت ظروف صعبه لكنني حلمت ان اصبح نجم شباك في سينما ريفولي وعندما عرض فيلم

حين ميسره على افيش السينما بكيت وشعرت أنني اخيرا نجحت واَيقنت أن الحلم سيتحقق إذا آمنت به.

وتحدث النجم الكبير مع الجمهور فى حوار تفاعلى مفتوح ،لجمهوره بشبرا وقال أشعر أنني في بيتي وشبرا فيها

ريحة كل مصر.

كما تكلمت الشاعرة فاطمة ناعوت في فقرة (مصريات) عن (الإنسان عند الجد المصري القديم أو السلف الصالح.

وفِي فقرات الموسيقى والطرب تشارك كل من الطفلة ميريتيا عماد مع المطرب فاروق مرتضى على عزف عود ميخائيل جرجس بجانب كورال أعياد الميلاد والكريسماس .

يذكر أن سلم شهاده أن سعد قدم شهاده تقدير لـ٢ من ذوى القدرات الخاصه.