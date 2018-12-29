كيت ميدلتون أطلقت على ابنتها اللقب الذي يطلقه عليها الأمير وليام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 ديسمبر 2018 08:32 مساءً - بعد أن كشفت وسائل إعلام بريطانية أنّ الدوقة كيت ميدلتون Kate Middleton تطلق على ابنتها لقب "Poppet"، أي اللعبة الصغيرة، تبيّن لاحقًا أنّ هذا اللقب هو نفسه الذي يطلقه عليها زوجها الأمير ويليام Prince William.



وكان الأمير وليام قد أطلق هذا اللقب على زوجته عام 2013، عند إنجابها لطفلها الأول، قبل أن تطلقه بدورها على ابنتها الأميرة شارلوت Princess Charlotte البالغة من العمر 3 أعوام، خلال وجودها في متجر التنزيلات البريطاني "رينج".

وكانت شارلوت تجلس على الأرض برفقة شقيقها الأمير جورج Prince George البالغ من العمر 5 سنوات، فنادتها أمها بلقب "Poppet" وطلبت منها النهوض.

فيديو: روح الميلاد في قصر كنسينغتون في لندن



يشار إلى أنّ الأمير وليام ينادي زوجته بالعديد من الألقاب مثل "baby" و "darling"، كما أنّ وسائل إعلام عالمية كشفت مؤخرًا أنّ ابنه الأمير جورج Prince George يطلق عليه لقب "pops".

وكانت دوقة كامبريدج قد فاجأت المتسوّقين في متجر التنزيلات "رينج" بحضورها مع ولديها إلى المتجر للتسوّق تحضيرًا لعيد الميلاد.

وانتشرت صورة الدوقة مع أولادها وحرسها الخاص الذي وقف بعيدًا عنها لإفساح المجال لها للتسوّق بحرية .



وقام الموجودون في المتجر بنشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تتسوّق.

وقالت إحدى الأمهات اللاتي كنّ يتسوقن في المتجر: "أعدت النظر مرات عدة عندما رأيتها. لا تتوقع عادة رؤية أفراد العائلة الملكية يتسوقون في متجر "رينج".

الأمير جورج يتم عامه الخامس.. شاهدوا الصورة الرسمية للمناسبة!



ويعدّ وجود ميدلتون في ذلك المتجر، أمرًا عاديًّا بالنسبة لها، كونها اعتادت ممارسة تقليد قديم مع عائلتها، يتمثل بتبادل الهدايا المتواضعة خلال أمسية عيد الميلاد، وهو ما دفعها للتسوق في محل التخفيضات.

واشترت كيت أدوات ولوازم للأشغال اليديوية وكتبًا للأطفال، وعددًا من اللوحات .