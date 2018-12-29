أبرزهم تامر حسني و محمد إمام .. نجوم تربعوا على عرش السينما في 2018

شهدت دور العرض السينمائي خلال العام الحالي 2018، حالة من النشاط الفني النسبي محققة نسبة مشاهدة عالية ما أدى إلى رفع قيمة عدد من النجوم .

وفي هذا التقرير ترصد الوفد نجوم تربعوا على عرش السينما في 2018:

جاء في مقدمة الفنان تامر حسني، الذي تربع على عرش شباك التذاكر بفيلمه "البدلة"، والذي تدور أحداثه حول حمادة "أكرم حسني" ووليد "تامر حسني" الذين ولدا في نفس اليوم ويعتبرا فاشلين في الحياة، يقرران الذهاب إلى حفلة تنكرية ويقومان بالتنكر بزي رجال الشرطة لمقابلة زملاءهم القدامى، الأمر الذي يجعل الجميع يعتقد بأنهما شرطيين حقيقيين لتقع لهم العديد من الأحداث والمشاكل، الفيلم قصة وبطولة تامر حسنى، ويشارك فيه أكرم حسنى، أمينة خليل، ماجد المصري، دلال عبد العزيز، محمود البزاوي، حسن حسنى، طاهر أبو ليلة، محمد سراج، وضيوف الشرف حسن الرداد وإيمى سمير غانم وأحمد زاهر وأحمد شوبير ومجدى عبد الغنى وتامر أمين، وهو سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل.

وجاء في المرتبة الثانية الفنان محمد عادل إمام بفيلم "ليلة هنا وسرور"؛ الذي تدور أحداثه حول نصاب

محترف يعود من إيطاليا لسرقة تمثال أثري، وينتحل شخصية رجل أعمال يدعى سرور أبو الدهب، ويتعرف على فتاة يتزوج منها، ويوهمها بأنه يعمل لدى المخابرات المصرية وأن الموساد يتعقبه لسرقة التمثال، في الوقت ذاته يتربص به زعيم عصابة ليسرق نفس التمثال.

"ليلة هنا وسرور" بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبري، فاروق الفيشاوي، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمي كرم جابر، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين ، إخراج حسين المنباوى.

وجاء في المرتبة الثالثة الفنان أمير كرارة بفيلم "حرب كرموز" الذي تدور أحداثه خلال فترة اﻷربعينات من القرن العشرين؛ حين تتعرض فتاة للاغتصاب على يد مجموعة من الجنود اﻹنجليز، فيثأر لها ثلاث شباب مصريين، يموت أحدهم، ويحتجز الجندي الإنجليزي البقية في قسم شرطة كرموز الذي يرأسه الجنرال يوسف المصري، ويطالب الجنرال آدمز بتسليمه إليه، لكن يوسف يرفض، ويحرك الجنرال جنود لمحاصره قسم الشرطة، فيدخل في مواجهة

شرسة مع الجنرال يوسف وبقية الجنود المصريين.

"حرب كرموز" بطولة غادة عبد الرازق، فتحي عبد الوهاب، مصطفى خاطر، إيمان العاصي، بيومي فؤاد، محمد على رزق، محمود حجازي، مايان السيد، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمي.

وجاء في المركز الرابع الفنان آسر ياسين بفيلم "تراب الماس" الذي تدور أحداثه حول طه حسين الزهار شاب يعمل في إحدى الصيدليات، ويعيش مع والده القعيد الذي كان يعمل مدرسا للتاريخ، وفي يوم من اﻷيام يعود طه من عمله ليكتشف مقتل والده في ظروف غامضة، ومع الوقت يكتشف طه أسرار مظلمة لم يعلمها من قبل عن حياة والده من خلال مذكراته التي خلفها وراءه، مما يفتح أمام طه عالمًا كبيرًا من الفساد والجريمة لم يعلم بوجوده.

"تراب الماس" بطولة آسر ياسين ، منة شلبي، ماجد الكدواني ، خالد الصاوي، شيرين رضا ،عزت العلايلي، وإخراج مروان حامد.

وجاء في المركز الخامس الفنان أحمد فهمي بفيلم "الكويسين" الذي تدور أحداثه حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائي متخصص في النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى "القرموط القرمزي" في منزل عائلة الكويسين، فيقرر اختراق صفوف هذه العائلة من خلال انتحال شخصية ابنهم مظهر المفقود منذ سنوات طويلة، لكن هذه المهمة تواجه الكثير من الصعوبات رغم نجاحها في البداية، وهو من بطولة أحمد فهمي ، شيرين رضا ، حسين فهمى ، أحمد فتحي، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.