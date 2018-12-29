مي العيدان تشعل الغضب برفضها الترحم على أحد المتوفين.. فمن قصدت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الإعلامية الكويتية مي العيدان، لهجوم لاذع، نتيجة التصريحات التي نشرتها على لسانها إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير، عبر موقع إنستغرام، بأنها ترفض الترحم على وفاة شخص لم تذكر اسمه، وفسره الجمهور بأنه الشيخ خزعل أبو مسك والد مواطنتها الفنانة شهد.

وقالت العيدان في التصريحات التي نسبت لها: "ناس داخلين يقولوا فلان مات حلليه.. بحق كتابه الكريم ماني محللته.. لا حي ولا ميت ليوم الدين .. طعن بعرض أمي وأبوي وجدي وفيني بالكذب والتلفيق.. أي واحد يدخل بهذا الأمر بصكه بلوك.. لأن هذي خصوصيتي.. وما حد له حق يقولي غصب حاله".

وكان الشيخ خزعل أبو مسك والد الفنانة الكويتية شهد، قد وافته المنية أمس، وله العديد من الفيديوهات التي هاجم فيها الإعلامية مي العيدان، ولعل أبرزها فيديو له حلف فيه على مصحف بأن "العيدان" تحرشت بشاب سوري واغتصبته، وفيديو آخر وصفها بأنها لا تُجيد الكتابة.

وعلّق المتابعون قائلين: "تقصد خزعل أبو مسك وشهد صح"، و"حللي روحك الأول وبعدين فكري حللي العالم.. ما تاركه حدا من شرك.. إن شاء الله ما حد يحللك لا إنتى عايشة ولا ميتة"، و"استغفر الله هالزمن صار يخوف.. وصلنا مرحلة أنه حتى الميت ما نغفرله.. أعوذ بالله من بعض النفوس.. الرجال راح عن ربه اللي يغفر الذنوب جميعا.. وإنتي حاقدة للحين.. خافي الله".

وتشتهر الإعلامية الكويتية مي العيدان بإثارة الجدل دائما بهجومها على سلوكيات النجوم في الوطن العربي، حتى إنها وصفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، بممثلة البورنو، كما أنها سبق وأهانت الفنانة الإماراتية مشاعل الشخي.