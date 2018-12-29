شاهد .. أروى جودة تستمتع بالأجواء الشتوية في الفيوم

أروي جوده كتبت - إيمان العوضي شاركت الفنانة أروي جودة، جمهورها بصورة جديدة لها أثناء قضاء بعض الوقت من الاستجمام في الفيوم، وذلك خلال حسابها الشخصي عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وظهرت "جودة" بالصورة بملابس منزلية شتوية في مكان ريفي بسيط، وعلقت قائلة: "شاي بالنعناع بعد الفطير المشلتت .. أحلى فطار والله.. الفيوم مصر".

يذكر أن آخر أعمال أروي جودة مسلسل "أبو عمر المصري"، وشاركها البطولة كل من أحمد عز، منذر رياحنة، فتحي عبدالوهاب، أمل بوشوشة، محمد جمعة، تأليف مريم نعوم، وإخراج أحمد خالد موسي.



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