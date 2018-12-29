شاهدوا بالصور: شبيهة حلا الترك التي أحدثت ضجة بملامحها.. التفريق بينهما مستحيل

كتب امير فتحي في السبت 29 ديسمبر 2018 12:29 مساءً -

أشعلت مودل للمكياج انستقرام بمدى التشابه في ملامحها بينها وبين الفنانة حلا الترك، وذلك بعد أن نشرت أحدث صورها التي جعلت الجمهور في صدمة من شكلهما المتقارب لحد كبير.

حدثت الضجة عندما بدأت حسابات على انستقرام بنشر صور عارضة مكتفية بكتابة اسمها “جوجو” بعد أن حصلت على إطلالة مكياج بيد خبيرة التجميل نورة بو عوض، فأصيب الجمهور بصدمة فور معرفتهم أن هذه الشابة ليست حلا الترك ولكنها فتاة أخرى.

وتفاعل رواد انستقرام مع صورة الفتاة التي تشبه كثيراً حلا الترك، فأكد البعض أن ملامحهما متقاربة بشكل كبير للغاية، فيعد التفريق بينهما أمراً مستحيلاً، كما أشار أخرون أنها تشبه الفنانة الشابة كثيراً إلا أنها تبدو أكبر عمراً منها.

ومع تصفحنا لحساب المودل التي تقيم في جدة نجد أن لها صوراً عدة تشبه ملامحها حلا الترك بشكل كبير، وكثيراً ما يعلق متابعوها على الصور مؤكدين لها أن بينهما تشابه في الملامح.