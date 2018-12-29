هاني شاكر يودّع السنة بـ شكرًا

مع اقتراب نهاية السنة، طرح الفنان هاني شاكر أغنيته الجديدة “خلصت السنة دي”، على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الاغنية من كلمات هاني صارو، ألحان أحمد زعيم، توزيع شريف قاسم، هندسة صوت محمد إسماعيل، تم تسجيلها في إستوديو “صوت الحب”، و”أرت ورك” وفيديو محمود رأفت.

وأتت “خلصت السنة دي” مع نهاية العام الحالي وبداية عام جديد حيث وجه هاني شاكر، من خلال الأغنية رسالة لكل الأشخاص الذين مروا بحياته وقدم الشكر لهم.

نشير الى أن هاني شاكر انتهى مؤخرًا من تسجيل عدد من الأغاني الجديدة والمقرر أن يُفرج عنها تباعًا في الفترات المقبلة.