امير دندن يشوق الجمهور لكليبه الجديد بهذه الطريقة

نشر المخرج اللبناني زياد خوري مقتطفات من الفيديو كليب القادم للفنان أمير دندن عبر حسابه الشخصي على موقع انستغرام وذلك كي يشوق الجمهور الذي ينتظر هذا العمل القادم، حيث انّ هذا العمل يعتبر العمل الثاني بتوقيع المخرج زياد خوري مع الفنان أمير دندن بعد نجاح اغنية “سكر كلامك” والتي تفاعل معها الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي نسبة المشاهدة ومن خلال نشرها عبر الفضائيات العربية.

وقد أنهى الفنان أمير دندن حفله الختامي ضمن سلسلة حفلات ٢٠١٨ كانت ناجحة لهذه السنة في ولاية فلوريدا، اورلاندوا في ٢٢ من كانون الأول لجمعية البيرة في الولايات المتحدة الأميركية.

يذكر أن الفنان أمير دندن قد أطلق منذ عدة أيام اغنية جديدة بعنوان “بدّي اياكي” عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب وانغامي حيث طرح الأغنية بصيغة “ليريك فيديو”.

اغنية “بدّي اياكي” من كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار وتوزيع رامي عرفات.