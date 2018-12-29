شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "أفندينا" لشعبولا فى إجازة منتصف العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الجهة المنتجة لفيلم "أفندينا" من بطولة المطرب الشعبى شعبولا، والفنان أحمد عزمى والفنانة نيرمين ماهر عرض الفيلم فى موسم إجازة منتصف العام المقبل، بعد ما انتهى أبطاله من التصوير ومخرج العمل من مونتاجه ومكساجه ووضع الموسيقى التصويريه، حيث كان التصوير ما بين الهرم ومنطقة شبرا.

والفيلم ليس غنائيًا ويحتوى على ثلاث أغانٍ فقط ويحمل قصصا مختلفة تدور حول نفوذ أصحاب المال، ويجسد شعبان عبد الرحيم شخصية ميكانيكى فى الفيلم، وأحمد عزمى يجسد دور شاب فقير ويتعرض لأزمات.

الفيلم بطولة شعبان عبد الرحيم ونيرمين ماهر وأحمد عزمى، وعدد كبير من الفنانين الشباب، قصة سيناريو وحوار أيمن رمضان وإخراج إبراهيم جمال.