بالصور .. نيللي كريم رفقة ابنتيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة نيللي كريم عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا لها برفقة ابنتيها سيليا وكندا. وعلقت نيللي كريم على الصور:" نحن فقط نمرح". يُذكر أن الفنانة نيللي كريم قدمت في العام الماضي مسلسل "اختفاء" من تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت.

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