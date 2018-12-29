صور.. سلمان خان يحتفل بعيد ميلاده الـ53 وسط العائلة والاصدقاء

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

نشر السوبر ستار سلمان خان نجم أفلام بوليوود مقطع فيديو مدهش وهو يرقص مع شقيقيه سهيل خان وأرباز خان وهي أفضل هدية يمكن أن يقدمها النجم إلى معجبيه في عيد الميلاد.

شارك نجم ‘Race 3’، الذي استضاف حفل عيد ميلاده الضخمة وحضرها العائلة والأصدقاء، المقطع من الحفل على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، وعلق سلمان على الفيديو قائلا “عيد ميلاد سعيد للجميع”.

في الفيديو الذي حصل على أكثر من 27 مليون مشاهدة، يمكن رؤية الأشقاء خان في حلبة الرقص وقد انضم إليهم زوج شقيقتهم عياش شارما. كما حضر هذا الحدث المليء بالنجوم كاترينا كايف و كاران جوهار وماليكا و أمريتا أرورا وغيرهم.

في هذه الأثناء، خطط سلمان خان، الذي سيبلغ 53 عاماً يوم الخميس 27 ديسمبر، لحفلة عيد ميلاد كبيرة في منزله في مزرعة بانفيل.

على جبهة العمل، ينشغل سلمان خان حاليًا بتصوير أحدث أعماله السينمائية فيلم Bharat وبرنامجه الواقعي الشهير Bigg Boss 12. ومن المقرر أن تنتهي الحلقة النهائية في 30 ديسمبر.

فيلم Bharat، إخراج على عباس ظفر، يشارك سلمان في بطولة الفيلم الممثلة كاترينا كايف Katrina Kaif ووديشا باتاني Disha Patani وتابو Tabu. من المقرر طرح الفيلم في العيد 2019.