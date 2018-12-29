شاهدوا محامي ماغي بو غصن يصدر بيانا توضيحيا.. وجوليان فرحات يعتذر

كتب امير فتحي في السبت 29 ديسمبر 2018 01:27 صباحاً -

صدر عن مكتب المحامي شربل غنام بوكالته عن كل من شركة “ايغل فيلمز” والممثلة ​ماغي بو غصن​ بيانا اوضح فيه حقيقة ما جرى بين ماغي والممثل ​جوليان فرحات​.

واشار البيان الى ان فرحات وجّه شتائم وسباب وعبارات قدح وذم لماغي متوعدا اياها بالتهجم دائما عليها، فحينها لجأت الى القضاء.

وتناول البيان ايضا الفيديو الذي نشره جوليان عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ان الأخير شوّه الحقائق والوقائع، في محاولة منه لاستعطاف الجمهور.

ونشر فرحات منذ قليل مقطع فيديو عبر حسابه الخاص قال فيه انه تواصل مع الممثلة ماغي بو غصن وقاما بتصفية قلبيهما، وتابع انه حصل هنالك سوء تفاهم بينهما، مشيرا الى انه تصرّف بطريقة خاطئة وهمجية، وتراكم سوء التفاهم اوصل الأمور الى هذا النحو، مقدما بدوره اعتذار لماغي ولعائلتها، وتمنى ان تُفتح صفحة جديدة في العام الجديد.