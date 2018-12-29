تامر حسني يحتفي بإنجازاته في 2018.. فهل يُلمّح لعمرو دياب أو محمد رمضان؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارَ الفنانُ المصري تامر حسني حيرةَ وتساؤلاتِ جمهوره بعد إعلانه تحقيق ألبومه الأخير "عيش بشوقك" ربع مليار مشاهدة على "يوتيوب" خلال 4 أشهر فقط، موضحًا أنه الأعلى مشاهدة والأكثر مبيعًا في مصر والوطن العربي، واحتل المرتبة الأولى في الجوائز الكبيرة والمحترمة.

وأضاف تامر في منشور عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" أنّ أهمّ شيء بنجاح ألبومه أن المشاهدات التي حققها حقيقية دون إعلانات أو غيره، لافتًا إلى أنه نجاح نابع من نبض الجماهير ووراؤه مجهود وفكر وتعب عامين.

وأشار إلى أنه سعيد للغاية أن الألبوم أول إنتاج لشركته وحقّق أعلى مشاهدات ومبيعات في تاريخه الفني.

وانقسم الجمهور حول مقصد تامر حسني من تصريحاته بأن مشاهداته حقيقية ودون إعلانات، إذْ رأى البعض أنه يقصد الفنان محمد رمضان الذي أعلن منذ يومين فقط تصدر 4 أغانٍ له قائمة الأغاني المصرية الأكثر مشاهدة على يوتيوب في 2018.

في حين رأى آخرون أن المقصود بحديث المطرب المصري هو الفنان عمرو دياب الذي صاحب ألبومه الأخير "كل حياتي" حملة إعلانية ضخمة على "يوتيوب"، كما أن الجمهور يصرُّ منذ فترة طويلة على عقد مقارنات بين النجمين المصريين باعتبارهما المتنافسين الأبرز بالساحة الغنائية.

وعلّق أحد متابعي تامر حسني على منشوره، قائلًا: "أكيد بيقصد الهضبة"، بينما اعترضت متابعة على تصريحاته، قائلةً: "حقيقي كل مرة تثبت أن عندك إحساس بالنقص بس حقيقة واضحة عمرو دياب هو أعلى مبيعات مشاهدات متصدر أيتونز 4 ألبومات وإنت مش موجود وإليسا موجودة".

وسَخِر متابع من حديث المطرب المصري، قائلًا: "مش بيرمي كلام على محمد رمضان خالص".

واحتفل الفنان محمد رمضان بتصدر 4 أغانٍ له قائمة الأغاني المصرية الأكثر مشاهدةً على "يوتيوب" في2018، وشهد العام الجاري منافسة قوية بينه وبين تامر حسني بسبب نزول فيلمهما بنفس الوقت بعيد الأضحى وسط حرب تصريحات عن الفيلم الأعلى تحقيقًا للإيرادات.