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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم عن تفجير أتوبيس سياحي بمنطقة المريوطية بالهرم، وأسفر الحادث عن مقتل ثلاثة سائحين، بجانب المرشد السياحي مصري الجنسية، وقد تفاعل نجوم الفن والإعلام مع الحادث ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز تعليقاتهم عن الحادث.
عمرو عبد الحميد
نشر الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، تغريدة كتب فيها:"حادث المريوطية كان متوقعاً.لا أقصد المكان،بل العمل الإرهابي نفسه، ببساطة كل ما يتم من مشروعات في شتى المجالات وكل ما يتحقق من نجاح في السياسة الخارجية، مع انحسار العمليات الإرهابية النوعية في شمال سيناء، يدفع طيور الظلام لتعلن عن وجودها للممولين في الخارج، وأعداء الإنسانية في الداخل".
ندى بسيوني
الفنانة ندى بسيوني عبر حسابها الشخصي بموقع " تويتر" غردت قائلة:"خالص التعازي في وفاة السائحين جراء انفجار أتوبيس سياحي بالهرم .. الانحطاط والخسة والجبن دأبكم تفجير المدنيين العزل يظهر مدى عجزكم وضعفكم".
لميس الحديدي
ونشرت الإعلامية لميس الحديدي عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة كتبت فيها:" أنها مصر، وسنظل أقوياء".
نسرين أمين
نشرت الفنانة نسرين أمين عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، صورة للأتوبيس السياحي المتفجر في الهرم.
وعلقت نسرين على الصورة قائلة:"منكم لله... ربنا ينتقم منكم، وفيات وإصابات في انفجار استهدف حافلة سياح بمصر".
كانت هذه تفاصيل خبر "الحادث متوقع" و"سنظل أقوياء".. تعليقات نجوم الفن والإعلام على حادث أتوبيس الهرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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