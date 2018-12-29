الفن في أسبوع| وفاة مطرب بسبب الإعصار ونقل سعيد عبد الغني للمستشفى وبسمة وهبة تؤدي العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهاء حجازي:

نشر موقع الخليج 365، خلال الأسبوع الماضي عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بالحالة الصحية للفنان الكبير أحمد سعيد عبد الغني، والحالة الصحية للإعلامية دعاء فاروق، وفاة مطرب بسبب الأعصار، وعودة فضل شاكر وبشري للغناء بعد غياب، وغيرها.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز أحداث الفن في أسبوع